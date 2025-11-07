Svetli način
Slovenija

NSi zaradi varnostne luknje ministrico Čalušić poziva k odstopu

Ljubljana, 07. 11. 2025 14.47 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA , N.L.
Komentarji
37

Poslanka NSi Vida Čadonič Špelič je pozvala ministrico za kmetijstvo Matejo Čalušić k odstopu, potem ko je prišlo do nepooblaščenega dostopa do osebnih podatkov skoraj 900.000 ljudi v informacijskem sistemu uprave za varno hrano. Poudarila je, da je bila informacija o incidentu javnosti sprva zamolčana, kar predstavlja resno kršitev varstva osebnih podatkov.

"Mislim, da je bila narejena neizmerna škoda (...) Skoraj 900.000 ljudi - ali pol Slovenije - je izpostavljenih nevarnosti in nikoli ne bomo vedeli, ali in kdaj bodo ti podatki uporabljeni. Ne na upravi ne na ministrstvu niso sami ugotovili, da jim nekdo gleda v drobovje," je bila na današnji novinarski konferenci v Ljubljani zgrožena poslanka.

Poudarila je, da je informacijski pooblaščenec upravo o nepooblaščenem dostopu do osebnih podatkov v registrih uprave obvestil že 29. oktobra, ne uprava ne pooblaščenec pa do tega četrtka nista nikogar obvestila, čeprav bi morala to storiti v 72 urah.

Poslanko NSi Vido Čadonič Špelič skrbi, da nihče ni čutil odgovornosti, da bi stopil pred kamere in ljudem sporočil, kaj se je zgodilo, ter se jim opravičil.
"Zakon o varstvu osebnih podatkov jasno pove, kakšna odgovornost je na tistih, ki z osebnimi podatki poslujejo. Registri, o katerih govorim, imajo direktno povezavo v centralni register prebivalstva (...) Torej bi se lahko čisto vsi Slovenci tresli, kdaj bo podatke kdo zlorabil," je dejala.

Omogočen je bil namreč dostop tako do podatka o posameznikovi enotni matični številki občana kot o njegovi davčni številki. "V dobi elektronskega poslovanja to pomeni, da se lahko nekdo v vašem imenu prijavi za kredit in ga boste vi plačevali ali sklene življenjsko zavarovanje in ga boste vi plačevali," je ponazorila poslanka.

Skrbi jo dejstvo, da nihče ni čutil odgovornosti, da bi stopil pred kamere in ljudem sporočil, kaj se je zgodilo, ter se jim opravičil. "Ministrica za to nosi odgovornost. Zato pričakujemo, da bo vsaj zdaj to odgovornost sprejela, se ljudem opravičila in poskrbela za dober varnostni pregled dostopa do teh podatkov - kot je razumeti informacijsko pooblaščenko, je nekaj hudo narobe, saj tam vodi inšpekcijski postopek - in na koncu prevzame objektivno odgovornost, tako kot je pred 14 dnevi to že naredila ena ministrica," je pozvala poslanka.

Osebni podatki 873.201 fizične osebe

Uprava za varno hrano je včeraj objavila, da je prejšnji teden dobila obvestilo o nepooblaščenem dostopu do osebnih podatkov prek spletne strani s seznamom registriranih fitofarmacevtskih sredstev. Uporabljeni način nepooblaščenega vstopa je omogočil dostop do osebnih podatkov 873.201 fizične osebe, ki so bile v preteklosti zavezane vpisu v registre, ki jih vodijo ministrstvo za kmetijstvo ter organi v njegovi sestavi, ali pa so bili predmet nadzora inšpekcij na področju kmetijstva. To med drugim vključuje registre rejnih živali, registre kmetijskih gospodarstev, prejemnike kmetijskih subvencij, register hišnih živali in podobno.

Kmetijska ministrica Mateja Čalušić
Uprava je poudarila, da so nemudoma onemogočili nadaljnji dostop do podatkov, da tekoče poslovanje ni bilo ovirano in da ni bilo nobenih finančnih zahtev, povezanih z nepooblaščenim dostopom.

Posameznikom so sicer svetovali, naj ne delijo dodatnih osebnih podatkov po telefonu ali elektronski pošti, če niso povsem prepričani, s kom govorijo, ter da naj, če zaznajo poskus zlorabe, o tem obvestijo policijo.

Urad informacijskega pooblaščenca je sporočil, da jim je kršitev varnosti podatkov pri upravi za varno hrano prijavil anonimni prijavitelj. Zaradi suma neustreznega zagotavljanja varnosti podatkov je urad informacijskega pooblaščenca zoper upravo uvedel inšpekcijski postopek. Ta še poteka, zato več informacij ne morejo podati.

nsi podatki uprava osebni podatki Mateja Čalušić NSi
KOMENTARJI (37)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Acotova božičnica
07. 11. 2025 16.38
Bomo že kako.
ODGOVORI
0 0
peresni
07. 11. 2025 16.37
-4
A ni pri katoliški sekti pravilo, da takšnele tercialke spadajo domov za štedilnik in v hlev? Da ni prevelike škode. Pa se tako hvalijo s svojimi vrednotami ti prepihoglavci.
ODGOVORI
0 4
peresni
07. 11. 2025 16.34
-2
Normalna Slovenija poziva Špeličevo ekstremistko , da naj nas končno pusti na miru. Ona in njeni podivjani ministranti iz črne sekte NSi in SDS morate nehati sesipatj in zastrupljati to lepo uspešno družbo
ODGOVORI
1 3
paru
07. 11. 2025 16.26
+2
T. im. ministrica Mateja na sliki deluje kot človek, ki sploh ne ve, da je minister. In res, že ob njenem imenovanju sem se smejal, saj je prakso, kot je navedla, pridobila v domači gostilni. In , če so to reference za ministra, sem jaz najmanj papež! Razen nakladanja v prazno, po mojem poznavanju ne ve kaj dosti o resorju, ki bi naj ga vodila. Imela je pa 5 minut časa , da je postala ministrica in tudi sedanji kandidati bodo na funkcijo prišli po istem patentu. Bog se nas usmili!!!
ODGOVORI
3 1
FIRBCA
07. 11. 2025 16.23
+0
same cvetke en vec kod drugi sami delomrznezi na plecih se tistih ko delamo. Kaksno delo pripeljite v Slovenijo ne sam migrante in kazni in polena pod noge. Se sprasujem kje zivimo.
ODGOVORI
1 1
iskriv
07. 11. 2025 16.17
+5
NSi s svojimi razdiralnimi nastopi samo škodi sami sebi . Od predsednika NSi , Kralja in Špeličeve čisto po vzoru SDS sedaj , ko jim ne kaže dobro se oglašajo in želijo NSi prikazati kot neko pozitivno stranko , ampak s svojimi izjavami in načinom dosegajo ravno obraten učinek . Če bodo še dolgo tako nadaljevali , bodo ostali brez podpornikov .
ODGOVORI
6 1
Anion6anion
07. 11. 2025 16.16
+1
Kaj je ta Čadonič Špelič cihanovic naredila ko je bila v vladi? Nič! Zdaj pa se spozna na vse.
ODGOVORI
4 3
Bozjidar
07. 11. 2025 16.15
+0
Komunisti so jo šolali,fašisti jo plačujejo
ODGOVORI
3 3
son?ek11
07. 11. 2025 16.12
-2
In kaj si nsi dovoli!?, pa kdo so oni? Mislim, da so najbolj osovražena stranka!
ODGOVORI
1 3
pojtrarara
07. 11. 2025 16.08
+5
a ta zenska se ne bo utihnila...prejsnji teden smo jo cel teden poslusali iz vsakega ekrana je skakala in se drla kako nujni so ukrepi glede nasilja na dolenjskem, danes je glasovala proti, enako tudi vsi sdsovci... in zdaj se spet dere nekaj skupaj z njeno stranko... kdaj zamoga bo dala mir ... a ta uprava nima direktorja, ki je gotovo prej kriv kot katerikoli minister, ce sploh je
ODGOVORI
8 3
Pa kaj
07. 11. 2025 16.00
+2
Vladanje z odloki in kazni za burek so ze mimo ane..
ODGOVORI
5 3
devlon
07. 11. 2025 16.00
+0
Nihce ne bi vedel, ce ne zdaj to tolk razbobnal in scene delali
ODGOVORI
2 2
Birba
07. 11. 2025 15.57
-3
NEHAJTE SI ŽE ENKRAT METAT POLENA POD NOGE IN ZAČNITE SODELOVAT EDEN Z DRUGIM IN REŠITE TO DRŽAVO KI GRE K HUDIČU ČADONIČ TI PA SI ENO GOBEZDALO,KI KOT MINISTRICA NISI NAREDILA NIČ TAKO KOD CIGLER ZDAJ STA PA OBA PAMETNA
ODGOVORI
4 7
marmilan
07. 11. 2025 16.07
+1
to so pač navadni buhtli. Klet na Trstenjakovi pa dela 100 na uro, So dobili pingo sok in sendvič za 2 eura s poliko.
ODGOVORI
4 3
Buča hokaido
07. 11. 2025 16.36
-1
Kdo bi hotel tako žensko? Ubogi mož, če ga ima.
ODGOVORI
0 1
Vselepo
07. 11. 2025 15.57
+3
O golobe vse se ti podira vse, tega kausa kateri vlada v Sloveniji, kateri se bo najbolj pokazal cez leto ne spravi 10 jj skupaj.........
ODGOVORI
7 4
marmilan
07. 11. 2025 16.08
+1
🤣🤣res si pismen s 2 razredoma OŠ, saj še pisat ne znaš svečkar.
ODGOVORI
4 3
Levjesrčni
07. 11. 2025 16.41
tipični volilec desnice
ODGOVORI
0 0
Buča hokaido
07. 11. 2025 15.57
+2
Kaj pa hekerji?
ODGOVORI
3 1
Levjesrčni
07. 11. 2025 15.55
+0
Vida kje je milijon eurov za reševanje romske problematike ti si bila direktorica Macedoni pa župan?
ODGOVORI
6 6
Levjesrčni
07. 11. 2025 16.42
dobri naši desničarji talajo minuse, ker jih resnica boli!
ODGOVORI
0 0
Diego14
07. 11. 2025 15.50
+2
Dobra ta naša Vida...hhmmmm
ODGOVORI
6 4
natas999
07. 11. 2025 15.42
+0
vladna greznca - odpeljite se po hitrem postopku
ODGOVORI
9 9
jonasz
07. 11. 2025 15.40
-3
Pa še kako prav ima Ga. Špelič!!!
ODGOVORI
8 11
Levjesrčni
07. 11. 2025 16.02
+0
pa še Ga Špelič vprašaj kam je šel milijon eur od države za reševanje romske politike v Novem mestu ona je bila direktorica Macedoni pa župan!
ODGOVORI
3 3
