NSi zaradi varnostne luknje ministrico Čalušić poziva k odstopu

Poslanka NSi Vida Čadonič Špelič je pozvala ministrico za kmetijstvo Matejo Čalušić k odstopu, potem ko je prišlo do nepooblaščenega dostopa do osebnih podatkov skoraj 900.000 ljudi v informacijskem sistemu uprave za varno hrano. Poudarila je, da je bila informacija o incidentu javnosti sprva zamolčana, kar predstavlja resno kršitev varstva osebnih podatkov.

"Mislim, da je bila narejena neizmerna škoda (...) Skoraj 900.000 ljudi - ali pol Slovenije - je izpostavljenih nevarnosti in nikoli ne bomo vedeli, ali in kdaj bodo ti podatki uporabljeni. Ne na upravi ne na ministrstvu niso sami ugotovili, da jim nekdo gleda v drobovje," je bila na današnji novinarski konferenci v Ljubljani zgrožena poslanka. Poudarila je, da je informacijski pooblaščenec upravo o nepooblaščenem dostopu do osebnih podatkov v registrih uprave obvestil že 29. oktobra, ne uprava ne pooblaščenec pa do tega četrtka nista nikogar obvestila, čeprav bi morala to storiti v 72 urah.

Poslanko NSi Vido Čadonič Špelič skrbi, da nihče ni čutil odgovornosti, da bi stopil pred kamere in ljudem sporočil, kaj se je zgodilo, ter se jim opravičil.

"Zakon o varstvu osebnih podatkov jasno pove, kakšna odgovornost je na tistih, ki z osebnimi podatki poslujejo. Registri, o katerih govorim, imajo direktno povezavo v centralni register prebivalstva (...) Torej bi se lahko čisto vsi Slovenci tresli, kdaj bo podatke kdo zlorabil," je dejala. Omogočen je bil namreč dostop tako do podatka o posameznikovi enotni matični številki občana kot o njegovi davčni številki. "V dobi elektronskega poslovanja to pomeni, da se lahko nekdo v vašem imenu prijavi za kredit in ga boste vi plačevali ali sklene življenjsko zavarovanje in ga boste vi plačevali," je ponazorila poslanka. Skrbi jo dejstvo, da nihče ni čutil odgovornosti, da bi stopil pred kamere in ljudem sporočil, kaj se je zgodilo, ter se jim opravičil. "Ministrica za to nosi odgovornost. Zato pričakujemo, da bo vsaj zdaj to odgovornost sprejela, se ljudem opravičila in poskrbela za dober varnostni pregled dostopa do teh podatkov - kot je razumeti informacijsko pooblaščenko, je nekaj hudo narobe, saj tam vodi inšpekcijski postopek - in na koncu prevzame objektivno odgovornost, tako kot je pred 14 dnevi to že naredila ena ministrica," je pozvala poslanka.

Osebni podatki 873.201 fizične osebe

Uprava za varno hrano je včeraj objavila, da je prejšnji teden dobila obvestilo o nepooblaščenem dostopu do osebnih podatkov prek spletne strani s seznamom registriranih fitofarmacevtskih sredstev. Uporabljeni način nepooblaščenega vstopa je omogočil dostop do osebnih podatkov 873.201 fizične osebe, ki so bile v preteklosti zavezane vpisu v registre, ki jih vodijo ministrstvo za kmetijstvo ter organi v njegovi sestavi, ali pa so bili predmet nadzora inšpekcij na področju kmetijstva. To med drugim vključuje registre rejnih živali, registre kmetijskih gospodarstev, prejemnike kmetijskih subvencij, register hišnih živali in podobno.

Kmetijska ministrica Mateja Čalušić