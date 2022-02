NSi zbira podpise v podporo sprejetju novele zakona o dohodnini

Zakon o dohodnini je trenutno še vedno v zraku in po oceni predsednika NSi Mateja Tonina so trenutno eno glasovanje stran od njegove končne potrditve. O spremembah pri dohodnini naj bi namreč DZ glasoval sredi decembra. A so glasovanje o podpori spremembam, ki naj bi bile po prvotnih načrtih uveljavljene že z letošnjim 1. januarjem, takrat na predlog poslanca SDS Daniela Krivca predstavili na eno prihodnjih sej. O zakonu tako do sedaj DZ ni glasoval, Levica pa je takrat napovedala referendum.

V NSi imajo na podlagi poizvedovanj in razprav občutek, da veliko ljudi ne pozna vsebine zakona, zaradi česar so se v stranki odločili, da začnejo z akcijo osveščanja. Tako so oblikovali posebno spletno stran, na kateri se bodo ljudje lahko seznanili s podrobnostmi zakona in si izračunali, kakšno neto plačo bi po novem zakonu dobili.

Začenjajo tudi z akcijo zbiranja podpisov tako v elektronski kot tudi fizični obliki. Akcija gre v dve smeri: z eno želijo predvsem spodbuditi politične odločevalce, da bi do glasovanja o zakonu prišlo čim prej, z drugo pa doseči, da bi bila v primeru referenduma udeležba volivcev čim večja.