NSi želi pojasnila glede zagotavljanja stabilnosti javnih financ

"Stanje na področju slovenskih javnih financ nas zelo skrbi," je danes na novinarski konferenci v Ljubljani povedal poslanec NSi in predsednik komisije DZ za nadzor javnih financ Jernej Vrtovec.

Proračunski primanjkljaj je v prvih šestih mesecih znašal 413 milijonov evrov, potem ko je bil v enakem obdobju lani pri 124 milijonih evrov. Skupni odhodki proračuna so bili v prvih petih mesecih letos za dva odstotka, odhodki, očiščeni izdatkov za covid-19 in draginjo, pa za 6,6 odstotka višji kot v lanskem obdobju, je nanizal in spomnil, da se z letom 2024 ponovno uvaja fiskalno pravilo.