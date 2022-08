Nujna krepitev zračne flote, a na nekatera plovila bi lahko čakali štiri leta

Požari na Krasu, pri Socerbu, pa tudi v gorenjskem Preddvoru marca letos so pokazali, da mora Slovenija okrepiti zračno floto za gašenje požarov, so jasni na obrambnem ministrstvu. Vojaške in policijske helikopterje, ki so pomagali pri gašenju, namreč uporabljajo tudi gorski reševalci, in ravno zato so morali na pomoč pri gašenju iz zraka že večkrat priskočiti tujci. Ta hip, pravijo na ministrstvu, stroka že odloča o tem, koliko in katera letala naj Slovenija kupi. Zataknilo pa bi se lahko pri dobavnih rokih, na nekatera plovila bi namreč lahko čakali tudi do štiri leta.

Marca letos, ko je gorelo na Gorenjskem, je pomembno vlogo pri gašenju odigral hrvaški kanader. Goreče kraške gozdove je, poleg slovenske zračne flote, gasilo kar 12 plovil iz Romunije, Slovaške, Srbije in vseh sosednjih držav. Če kdaj, potem letos, poudarjajo na obrambnem ministrstvu, ugotavljamo, da je pomoč iz zraka za gašenje požarov v naravi nujno potrebna. Rudi Medved, generalni sekretar iz ministrstva za obrambo: "K sreči imamo evropski mehanizem civilne zaščite, prek katerega lahko zaprosimo za pomoč in ta pomoč tudi pride." icon-expand Gašenje požara. FOTO: Luka Kotnik To je pomoč, na katero bomo lahko računali tudi v bodoče. A je nujno, pravijo, da Slovenija okrepi tudi lastno zračno floto. Robert Golob, predsednik vlade, pravi, da iščejo različne rešitve in da imajo več možnosti: "Tudi zato, ker želimo imeti ta letala večnamenska, zato da se ne bi zgodilo, da bi bila tri mesece v uporabi, potem pa jih devet mesecev ne bi uporabili." Odločitev o tem, koliko in katera plovila bomo kupili, bo znana do sredine septembra. Med možnimi izbirami je tudi tako imenovani 'air traktor', manjše letalo, ki stane približno dva milijona evrov. Kot pojasnjuje Medved, trenutno poteka poglobljena strokovna razprava o tem, kakšna plovila za gašenje požarov naj Slovenija nakupi, ker nekaj flote vendarle imamo. A si morajo policisti in vojaki vso helikoptersko floto v poletni sezoni deliti tudi z gorskimi reševalci. Golob je še dejal, da so imele prejšnje vlade večkrat priložnost, da se pridružijo programu Rescue, v okviru katerega bi EU financirala nakup letal za gašenje, česar nikoli nismo izkoristili. Zdaj pa so takšna plovila zaradi dolgih rokov izdelave dobavljiva šele čez tri ali štiri leta.