Nujne zaloge za težke čase – smo Slovenci pripravljeni za krizne razmere?

Napotki obstajajo tudi na državni ravni, dostopni so na spletnih straneh vlade. Ni jih malo, opredeljujejo pa med drugim nujne zaloge hrane, vode, domače lekarne in higienskih pripomočkov, pa tudi navodila, kako izpolniti kontaktno kartico in gospodinjski obrazec v primeru najrazličnejših naravnih in drugih nesreč.

Med vsemi napotki po obsežnosti morda najbolj izstopa seznam zalog hrane in pijače, ki jih odrasel človek potrebuje za preživetje za 30 dni. Med zalogami na primer najdemo kilogram prepečenca, tri kilograme moke in krompirja, precej različnih konzerviranih izdelkov, 10 litrov vode, štiri vrečke kvasa itd.

Poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan sicer ocenjuje, da smo Slovenci odlično pripravljeni. "Če pomislimo pri teh grožnjah na naravne in druge nesreče, ocenjujem, da smo kar dobro pripravljeni. To smo tudi že pokazali na primer v letu 2023. Tudi ljudje smo takrat dokazali, da smo v tem smislu dobro pripravljeni in da spoštujemo priporočila, navodila, napotke. Tudi zato imamo posledice toliko bolj blage," je dejal.

Slednje pa potrjuje tudi raziskava Eurobarometra. Večina oz. kar 84 odstotkov vprašanih Slovencev se namreč zelo strinja s trditvijo, da vedo, kaj morajo storiti v primeru nesreče. Povprečje v Evropski uniji je medtem denimo le 46 odstotkov, kar 48 odstotkov anketiranih pa se s to trditvijo celo sploh ne strinja.