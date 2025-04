JEK2: Kljub odpovedanemu referendumu postopki tečejo naprej

Čeprav je politika pred štirimi meseci tik pred zdajci odpovedala referendum o novi nuklearki, postopki očitno tečejo naprej. Po besedah državnega sekretarja, ki je zadolžen za nacionalni jedrski program, namerava država do leta 2028 pripraviti vse potrebno za odločanje o tej naložbi. Država in investitor spremljata tudi, kaj se dogaja na področju malih modularnih reaktorjev. Kje bi jih lahko postavili in kdo bi bil dobavitelj? Je med kandidati tudi Rolls Royce?