Slovenija

Nuklearko Krško zaustavili in začeli z remontom

Krško, 28. 09. 2025 07.07 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
STA , M.S.
Nuklearno elektrarno Krško so po 34. gorivnem ciklu in 511 dneh neprekinjenega delovanja ponoči zaustavili, izklopili iz omrežja in začeli z remontom. Ta bo trajal do konca oktobra, ko bodo nuklearko znova priključili na omrežje.

V času 29-dnevnega remonta bodo izvedli skoraj 4200 posegov, med katerimi bodo zamenjali 56 gorivnih elementov, opravili vzdrževalna dela in zamenjavo delov. Izvedli bodo tudi nekatere posodobitve, ki so po besedah predsednika uprave Neka Gorazda Pfeiferja čakale že nekaj časa, kot so menjava centralnega alarmnega sistema, zamenjava in nadgradnja procesnega računalniškega sistema, posodobitev sistema za pripravo tehnološke vode in zamenjava izvršilnih relejev.

Remont bo potekal pod vodstvom zaposlenih v Neku, pri njem pa bo poleg 600 zaposlenih sodelovalo tudi več kot 1000 delavcev zunanjih izvajalcev iz Slovenije, Hrvaške in od drugod.

Krška nuklearka
Krška nuklearka FOTO: Bobo

Remont bo stal med 80 in 100 milijoni evrov. V vmesnem času bodo izpad električne energije, ki jo proizvede Nek, pokrili s povečanim delovanjem hidroelektrarn, po potrebi tudi s Termoelektrarno Brestanica.

V 34. gorivnem ciklu, ki je trajal od maja lani, je Nek proizvedla 8,51 milijarde kilovatnih ur domače nizkoogljične električne energije, s čimer je dosegla rekord v proizvodnji.

nuklearka krško remont
KOMENTARJI (6)

Delavec_Slo
28. 09. 2025 08.39
+1
A hrvati tudi pomagajo na remontu, so že odpeljali njihove nuklearne odpadke!
ODGOVORI
1 0
proofreader
28. 09. 2025 08.14
+6
Še dobro, da imamo dve. Aja, nimamo, ker je nesposibni Golob sploh še ni naročil.
ODGOVORI
7 1
ajdanakolesu
28. 09. 2025 08.13
+3
Aja, sedaj tik pred sezono ogrevanja ?! Drugo leto prestavite na mesec maj.
ODGOVORI
3 0
Uporabnik1921539
28. 09. 2025 08.25
+2
remont je tako,kot servis na avtu.Cesa ne razumes???????Termini in dela so doloceni ze v naprej.Hojladrija sistem nekako ne gre.Ni cudno,da je pri nas tako,kit je,ce so drzavlhane bedasti
ODGOVORI
3 1
proofreader
28. 09. 2025 08.12
+2
Upam, da jim jo uspe zagnati nazaj. Pri trenutni oblasti nikoli ne veš.
ODGOVORI
4 2
Spijuniro Golubiro
28. 09. 2025 08.07
Vredi je.
ODGOVORI
0 0
