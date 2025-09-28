Nuklearko Krško zaustavili in začeli z remontom

V času 29-dnevnega remonta bodo izvedli skoraj 4200 posegov, med katerimi bodo zamenjali 56 gorivnih elementov, opravili vzdrževalna dela in zamenjavo delov. Izvedli bodo tudi nekatere posodobitve, ki so po besedah predsednika uprave Neka Gorazda Pfeiferja čakale že nekaj časa, kot so menjava centralnega alarmnega sistema, zamenjava in nadgradnja procesnega računalniškega sistema, posodobitev sistema za pripravo tehnološke vode in zamenjava izvršilnih relejev.

Remont bo potekal pod vodstvom zaposlenih v Neku, pri njem pa bo poleg 600 zaposlenih sodelovalo tudi več kot 1000 delavcev zunanjih izvajalcev iz Slovenije, Hrvaške in od drugod.