Nuklearna elektrarna Krško znova obratuje

Pred tem je Nek upravi poslala poročilo o opravljeni analizi po odstopanju oz. zaustavitvi elektrarne in podporne študije. Uprava je potrdila, da je Nek izvedel vse potrebne in pričakovane ukrepe ter s tem izpolnil predpogoje za varno obratovanje.

"Organizacije, ki jih je pooblastila Uprava RS za jedrsko varnost, so po neodvisnem nadzoru aktivnosti podale pozitivno mnenje za zagon," so zapisali v objavi.

Nek so 6. oktobra zjutraj zaustavili, potem ko so 4. oktobra ob 23.30 operaterji zaznali povečano puščanje primarnega hladilnega kroga v zadrževalnem hramu. Čeprav je to puščanje predstavljalo približno 20 odstotkov dovoljenega po tehničnih specifikacijah Neka, so se odločili za preventivno zaustavitev.

V dneh, ki so sledili, so ugotovili natančno mesto puščanja - to je bilo na delu priključnega cevovoda na reaktorsko posodo na sistemu za visokotlačno varnostno vbrizgavanje, ki je eden od sistemov za hlajenje sredice v sili - in začeli s sanacijo. Za popravilo so angažirali originalnega projektanta in dobavitelja opreme Westinghouse ob podpori domače industrije.

Po preiskavah so se odločili za zamenjavo segmentov obeh cevovodov od priključka na reaktorski posodi. Po pripravah, v katerih so se med drugim varilci usposabljali v modelu, ki je po velikosti in razporeditvi ustrezal prostoru, v katerem so nato opravljali dela, so popravilo nato izvedli. Kot pojasnjujejo v Neku, so vgradili nove materiale, ki so po specifikacijah enaki originalnim, vse nove zvare pa so pregledali s predpisanimi neporušnimi postopki.

"Končna ugotovitev Neka in pooblaščenih organizacij je, da je bila zamenjava segmentov cevovodov na obeh progah varnostnega vbrizgavanja v sredico optimalen in najbolj konservativen ukrep," so zapisali v današnjem sporočilu.

Po zamenjavi delov cevovoda so vseh 121 gorivnih elementov iz bazena za izrabljeno gorivo prestavili nazaj v reaktorsko posodo in nadaljevali priprave na ponovni zagon. Ko so pooblaščene organizacije po nadzoru dale pozitivno mnenje, so lahko elektrarno znova zagnali. "Zaposleni v Neku smo v tednih od zaustavitve s strokovnimi in zanesljivimi partnerji uspešno opravili vsa korektivna dela; elektrarna ponovno proizvaja električno energijo, ki jo odlikujeta nizkoogljičnost in konkurenčna cena," so zapisali v sporočilu.