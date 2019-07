Nuklearna elektrarna Krško: zgodba o zaupanju, ki se je gradila desetletja

Nekje okrog leta 1992 se je v neki novomeški soseski med otroci betona odvijal povsem običajen pogovor. Najstarejši med njimi, ki niti ni dopolnil deset let, je spraševal, kaj narediti, če 'raznese' jedrsko elektrarno v Krškem. Kot že nekajkrat pred in po tem se je vnela razprava, ki je razcepila družbo na dva dela. Ene, ki so trdili, da za Novo mesto nevarnosti ni, in druge, ki so govorili o rdečem nebu in bliskajočih se snopih svetlobe ter kazali, kako je treba takoj leči pod škarpo ali nasip in se nato za več tednov zapreti v "atomsko zaklonišče".

V sejni sobi nas je pričakal Gorazd Pfeifer, ki se je ravno vrnil s "housekeepinga" in ob tem navrgel, da znotraj elektrarne uporabljajo mešanico slovenskega, hrvaškega in angleškega izrazoslovja. Pri ’housekeepingu’ gre za osnovno čiščenje elektrarne. "Vsak vodja pride na vrsto ob petkih, da združi eno ekipo, ki nato počisti dele elektrarne," pojasni Pfeifer. Elektrarna je sicer podvržena konstantnemu nadzoru, analizam, preverjanju in testiranju.

Inšpektorji Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost imajo pravico do najavljenih tedenskih prihodov ter tudi nenapovedanih obiskov. Vedno imajo neomejen dostop. Pregledajo lahko tudi jedrsko gorivo. Poleg republiške inšpekcije, NEK obiskuje tudi Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA), ki ima enaka pooblastila kot slovenski in hrvaški inšpektorji. "Nenapovedani prihodi inšpektorjev se zgodijo vsake tri mesece. Je pa odvisno od aktivnosti v elektrarni. Lahko se zgodi, da so tu tudi na 14 dni, v času remonta pa noč in dan," pove Pfeifer.

Praksa jedrske industrije po svetu je pokazala, da so bila začetna predvidevanja o življenjski dobi reaktorjev netočna. "Reaktorska posoda definira življenjsko dobo elektrarne. Industrija je ugotovila, da lahko z metodami in dosedanjimi izkušnjami, podaljšamo dobo reaktorja. Trenutni trend je, da se obratovalna doba podaljša še za nadaljnjih 20 let," pojasnjuje Pfeifer. To pomeni, da se bo življenjska doba reaktorjev podvojila s 40 na 80 let. Tako bo tudi elektrarna, ki že 39 let stoji v krški Vrbini, po vsej verjetnosti obratovala vse do leta 2043. A dovoljenja za podaljšanje obratovanja v svetu jedrske energije ne dobiš kar tako, opozarjata sogovornika. URSJV zahteva obdobni pregled, ki se zgodi vsakih 10 let. Ob temeljitem preverjanju izdelajo tudi časovnice in akcije, ki jih morajo izvesti, da lahko elektrarna obratuje še naprej.

Kam z radioaktivnimi odpadki?

Da bo jedrska elektrarna lahko obratovala skoraj do polovice 21. stoletja, bo treba najti še nekatere druge rešitve. Kljub temu da večina okoljevarstvenih aktivistov priznava, da jedrska proizvodnja električne energije okolju škoduje le minimalno, pa jih zadnje čase bolj skrbi odlaganje in skladiščenje radioaktivnih odpadkov. Ti naj bi bili zelo nevarni za okolje."Vsi odpadki pri nas so zelo varni," tolaži Pfeifer, a priznava, da jim je začelo primanjkovati prostora za skladiščenje nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. Za kakšne odpadke gre? Kot sta pojasnila sogovornika, sodijo med nizko radioaktivne čelade, obleke, glušniki in druga orodja, med srednje pa ionske smole in filtri, ki jih uporabljajo v procesu delovanja elektrarne. "Trudimo se zmanjševati volumen odpadkov, zato izvajamo različne procese. Od zažiganja do stiskanja odpadkov. Veliko delamo na tem, da so ljudje ozaveščeni, da je teh odpadkov čim manj. Gre večinoma za odpadke, ki so nastali pri izvajanju vzdrževalnih del," o kompenziranju pomanjkanja prostora povesta Pfeifer in Jerele Novak.