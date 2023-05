Goreči podporniki nutrij protestirali proti napovedanemu odstrelu

"Ubijanje ni rešitev", "Za življenje", "Sem čuteče bitje", "Zaradi vašega pohlepa moram umreti" – to je le nekaj napisov na transparentih protestnikov, ki nasprotujejo izlovu nutrij na območju krajinskega parka na Barju. Če se je peticija proti odstrelu nutrij kot blisk širila po spletu in dobila več kot 23 tisoč podpisnikov, pa je na protestno branje prišlo le okoli 50 najbolj gorečih zagovornikov te živali, ki ji grozi odstrel. Bodo protestniki stopnjevali aktivnosti? Pasti za lov so namreč že kupljene, izlov pa naj bi se začel že v tem tednu.