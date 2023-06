NVIDIA dosegla zgodovinski maksimum v enem dnevu

Investicijske banke so, potem ko so spoznale, da se bo cena družbe verjetno narasla, takoj spremenile svoje ciljne cene. JP Morgan je podvojil ciljno ceno, in sicer z 250 na 500 dolarjev, Barclays pa je prav tako povečal ciljno ceno na 500 dolarjev. Letos je Nvidia narasla za 159,9%, vendar mnogi vlagatelji menijo, da je to šele začetek rasti vrednosti tega podjetja.

Vrednost podjetja NVIDIA je sedaj okoli 939 milijard dolarjev – so prvi proizvajalec čipov, ki se je približal vrednosti 1 bilijon dolarjev. Pridružili so se velikanskim podjetjem kot so Apple, Microsoft in Tesla.

Viri: Reuters, Al Jazeera, MarketWatch

CFD-ji so zapleteni in zelo špekulativni instrumenti, pri katerih obstaja veliko tveganje hitre izgube denarja zaradi finančnega vzvoda. Razmislite, ali razumete, kako delujejo CFD-ji in ali si lahko privoščite visoko tveganje za izgubo celotnega vloženega kapitala. Ne pozabite: izgubite lahko vse, vendar ne več od stanja na vašem računu za trgovanje. 83% računov majhnih vlagateljev na drobno izgubi denar pri trgovanju s CFD-ji pri tem ponudniku. Ti produkti morda niso primerni za vse stranke, zato zagotovite, da razumete tveganja in poiščite neodvisen nasvet. Če bi nadaljevali z investicijo v virtualno valuto CFD upoštevajte, da so vrednosti izredno spremenljive in lahko predstavljajo velike izgube v zelo kratkem časovnem obdobju. To gradivo ne predstavlja ponudbe ali napeljevanja k nakupu kateregakoli finančnega instrumenta. Fortrade ne sprejema odgovornosti za uporabo teh informacij in za morebitne posledice. Ne podajamo zagotovil ali jamstev glede točnosti ali popolnosti teh informacij; posledično vsaka oseba, ki sprejema odločitve na podlagi teh informacij, to počne na lastno odgovornost. Informacije na tej strani niso naslovljene na prebivalce ZDA, ali Belgije ter niso namenjene za distribucijo ali uporabo s strani katerekoli osebe v katerikoli državi ali pristojnosti, kjer bi bila takšna distribucija ali uporaba v nasprotju z lokalnimi zakoni ali predpisi.

