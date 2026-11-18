Dobri poslovni rezultati so bili objavljeni le nekaj dni po odmevnem odstopu dolgoletnega glavnega izvršnega direktorja Jensena Huanga, ki je priznal zunajzakonsko razmerje z osumljeno kitajsko vohunko. Huang je v torek še pred objavo poslovnih rezultatov izrazil željo, da bi se vrnil na položaj, vendar je predsednik upravnega odbora Harvey Jones vlagateljem po objavi rezultatov povedal, da tega ne nameravajo storiti, poroča televizija NBC. "Upravni odbor ne namerava ponovno imenovati Huanga na položaj glavnega izvršnega direktorja. V imenu naših delničarjev se upravni odbor proaktivno spopada z neposrednimi posledicami, s katerimi se sooča družba ter hkrati krepi naše nadzorne zmogljivosti za prihodnost. Imamo izjemno nadarjeno vodstveno ekipo in popolnoma zaupamo v vodstveno vlogo, integriteto ter sposobnost Colette Kress, da bo uspešno opravljala naloge začasne izvršne direktorice," je izjavil Jones.

Jensen Huang FOTO: AP

Jones je še dejal, da so za iskanje izvršnega direktorja najeli zunanje podjetje Heidrick & Struggles. Podjetje s sedežem v Chicagu ima izkušnje z iskanjem izvršnih direktorjev v tehnološki industriji, kar je med drugim storilo za Microsoft.

Tržna vrednost podjetja padla za več kot 1000 milijard dolarjev

Delnice Nvidie so se po zaključku borznega trgovanja v torek objavi izjemnih poslovnih rezultatov, ki so presegli napovedi analitikov, nemudoma podražile za več, kot 3,4 odstotka na več kot 160 dolarjev za delnico. Tržna vrednost podjetja pa se je v dveh tednih do torka zmanjšala za več kot 1000 milijard dolarjev. Nvidiini čipi veljajo za najzmogljivejše na področju umetne inteligence, podjetje pa je leta 2025 več kot četrtino prihodkov ustvarilo v Aziji. Kitajsko zunanje ministrstvo je v torek napovedalo, da bo Peking sprejel potrebne ukrepe za zaščito svojih interesov, Washington pa obtožilo zlorabe pojma nacionalne varnosti in gospodarske prisile. Ameriška vlada Donalda Trumpa je v ponedeljek sprejela nove ukrepe za omejevanje dostopa Kitajske do naprednih čipov za razvoj umetne inteligence, ki po novem zajemajo tudi več tretjih držav, preko katerih naj bi se skušale zaobiti že veljavne izvozne omejitve.

Nekdanje podjetje domnevne vohunke pod preiskavo

Ameriško pravosodno ministrstvo je v ponedeljek naznanilo tudi, da vodi kazensko preiskavo nekdanjega podjetja domnevne vohunke Alice Huang Megaspeed, ki je poslovalo z Nvidio. Jensen Huang bo moral 1. decembra za zaprtimi vrati odgovarjati na vprašanja predstavnikov treh kongresnih odborov. Prilagojeni dobiček na delnico družbe je v tretjem četrtletju znašal 2,68 dolarja, medtem ko so analitiki po podatkih družbe LSEG pričakovali 2,48 dolarja. Prihodki so prav tako presegli njihovo povprečno napoved v višini 109,1 milijarde dolarjev.

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