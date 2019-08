O antikomunizmu, nacionalizmu in desnici

Lahko bi pričakovali, da antikomunisti (popularno imenovani demokrati) svojo idejo utemeljujejo na kritiki avtoritarnosti komunističnega režima in spornih praks njegovega delovanja. Čeprav je politični diskurz dela opozicijskega bloka poln tovrstne retorike, je ta vrsta kritike na žalost najmanj prisotna v politiki, ki je danes v Sloveniji ponuja desnica. Protagonisti te ideje obdobje komunizma dojemajo kot temačno ne zaradi odsotnosti demokratičnih standardov, ampak izključno zaradi vsiljenih norm – ki niso skladne z idejo nacionalizma – preko katerih so bila definirana pravila vedenja v nekdanji Jugoslaviji. Gre za sprejemanje kompromisov in toleriranje različnosti.

Zgodovini je potrebna mobilnost in sposobnost, da razišče ogromen prostor, pri čemer ji na poti stojita anahronizem in dominacija provincialnega mišljenja kot dva kamna spotike, ki sta rezultat neznanja in nepoznavanja kako stvari funkcionirajo drugje. Kot pravi Hobsbawm"preteklost ostaja druga zemlja", pri čemer njene meje lahko prečkajo potniki, ki so po definiciji "ljudje zunaj meja svojih skupnosti".

Obramba nacionalistične ideologije in zavračanje njegove odgovornosti iz preteklosti so pripeljali do tega, da se na komunizem danes gleda izključno skozi prizmo žrtvene pozicije lastne nacije, predvsem v luči dogodkov okoli leta 1945 in neposredno po tem. Senco dvoma, da gre v tem primeru izključno za pieteto do nedolžnih žrtev, ponazarja dejstvo, da pripadniki desnice istočasno zavračajo odgovornost in odvračajo pozornost od partizanskih in drugih žrtev iz vojnega obdoba 1941-'45. Razlike v odnosu do prvih in drugih žrtev, in različna stopnja pietete, temeljijo izključno na nespremenljivosti ideologij, ki so za te žrtve odgovorne. Žrtve iz leta 1945 so tako postale najbolj izpostavljen argument pri formuliranju teze, da je zmaga komunistov v II. svetovni vojni v Sloveniji pomenila okupacijo in ”revolucionarno nasilje”, ki ga je izvajal represivni aparat države po ukazu nadnacionalnih političnih sil.

Komunizem je sataniziran zaradi zunanjih in notranjih razlogov. Zunanje razloge gre iskati v propadu komunističnega projekta 20. stoletja, kar je odprlo prostor za neposredno in nekritično brisanje komunistične zgodovine, njegovo izenačevanje s fašizmom in predelavo vseh individualnih in kolektivnih frustracij preko obračuna z mrtvim sovražnikom. Po drugi strani gre notranje razloge iskati v zmagi nacionalistične paradigme, ki ji je zgodovina komunizma postala odvečna zaradi prekinjene kontinuitete nacionalistične paradigme v preteklosti, zaradi nezaželenega spomina na kolaboracijo "demokratičnih" in nacionalnih avtoritet, in zaradi potrebe, da se definira grešni kozel oziroma vzrok za vse sodobne družbene in državne napake.

Z drugimi besedami, zgodovina komunizma je idealni krivec za neobstoj prave države, za odsotnost družbe s pravimi kulturnimi vrednotami in pravim spominom na zgodovino, in za izgubo nacionalne identitete. Na tej tezi počiva ideja o Jugoslaviji kot umetni entiteti in komunizmu kot sovražni ideologiji. Gradacija iste ideje se veže na to, da si slovenski narod tega nikoli ni želel oziroma, da so nacionalna država in kapitalizem, ki ga danes živimo, le nadaljevanje "naravne" s komunizmom prekinjene kontinuitete, katere "prava" zgodovina je edina, ki si zasluži, da se je spomnimo in o njej poučujemo otroke v šolah.