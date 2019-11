O Banki Slovenije

Svetu danes vlada demokracija moči denarja. Globalna plutokracija brez odpora kaže svojo moč praktično na vseh področjih. Ključni protagonisti globalnega kapitalizma so institucije tipa Svetovna banka in Mednarodni denarni sklad (v evropskih držav so to še institucije Evropske unije). Kapitalistični razred je prek teh institucij konsolidiral svojo moč upravljanja ali podkupovanja vseh institucij v državi, od političnih strank, prek medijev do univerz, ki delujejo v smeri absolutnega podrejanja znanosti tržno-kapitalistični matrici s ciljem doseganja vedno večje konkurenčnosti.

Pri vsem tem so usode ljudi manj pomembne. Če v tej zmedi posameznik ostane brez stanovanja, ki ga je kupil v stolpnici, ki na koncu ni bila zgrajena, banka ne bo razmišljala o njegovi usodi, ampak izključno in samo o usodi svojega posojila, ki ga želi iztržiti od kogarkoli. Ekonomski zakoni tako niso usmerjeni v reševanje dejanskih problemov ljudi, ampak v sanacijo barabinskih poslov neodgovornih gospodarskih subjektov, katerih napačne odločitve morajo sanirati državljani. Pri tem je licemerstvo bančnega sektorja še toliko večje, ker nihče od odgovornih ni izgubil službe ali dobil nižjo plačo za slabo opravljeno delo. Meritokraticija v tem primeru ne deluje. Posamezniki, protagonisti in dosledni zagovorniki ekonomije prostega trga se ne ozirajo na ogorčenje javnosti. Nihče jim nič ne more, niti politika, ki jih zaslišuje na maratonskih sejah v Državnem zboru, kjer vse bankirje, že ko prestopijo prag parlamenta, zajame vsesplošna amnezija in se na enkrat ne spomnijo, kaj so delali oziroma kaj so podpisovali.

Nevidne sile, kot so zavarovalnice in banke, narekujejo pravila in tempo življenja ljudi, pri čemer nad temi institucijami ni nikakršne oblike (politične) kontrole. Banke arbitrarno odločajo o kreditni sposobnosti podjetij. Odobrijo neverjetne kredite (na temelju vrednosti neke fake slike ali zemljišča, ki naj bi bilo vredno milijone evrov), ki jih kreditojemalci zaradi previsoko zastavljenih ciljev ne morejo vrniti (najboljši primer je gradbeni sektor, ki je v času zadnje gospodarske krize doživel popoln debakl), potem pa te iste banke kličejo državo na pomoč pri sanaciji njihovih napačnih odločitev.

Zadnji primer, ki govori o popolni odtujenosti ekonomije od življenja ljudi, je ukrep Banke Slovenije o omejevanju potrošniških in stanovanjskih kreditov za državljane. Banka Slovenije pri tem zase trdi, da kot ”neodvisna” in ”strokovna” institucija deluje v altruistični misiji varovanja državljanov, ki bodo zaradi zadolževanja lahko zašli v probleme. Legitimnost za svoje ukrepe Banka Slovenije išče v napovedih zgoraj omenjenih ”neodvisnih” in ”strokovnih” institucij, ki kažejo, da prihajajo krizni časi v gospodarstvu in da se je nanje treba pripraviti. Logika te ideologije (gre za ideološki koncept par excellance, ki se mu reče neoliberalizem!) temelji na predpostavki, da je kredite treba vračati, kar sicer v primeru potrošniških in stanovanjskih kreditov ljudi nikoli ni bilo sporno. Pravi problem torej ni vračanje kreditov, ampak pogoji njihove odobritve. To dejstvo je zasidrano v jedru ukrepa Banke Slovenije, ki z uresničevanjem nekega ideološkega koncepta povečuje neenakost in posega neposredno v življenja ljudi, ki na noben način niso odgovorni za krizo in bančne luknje iz preteklosti.

In kako delujejo banke? Ljudje banke v glavnem vidijo kot posrednike med tistimi, ki imajo veliko denarja in tistimi, ki denar potrebujejo. Ampak v tržnih gospodarstvih osnovna vloga banke ni posredovanje med kreditojemalci in investitorji. Banke torej ne črpajo obstoječo vrednost od enega subjekta, da bi jo dali drugem. Vrednost črpajo iz prihodnosti, da bi jo dali sedanjosti. Banke na ta način prebijajo ”linijo časa”, kar pomeni, da jemljejo iz prihodnosti, da bi dejanskim povpraševalcem po kreditih omogočili, da zaženejo proizvodnjo, poplačajo banko in vrednost, ki je bila ”ukradena”, vrnejo v prihodnosti (na primer neko stolpnico). In zakaj banke to počnejo? Zato ker obstoječa vrednost tržne izmenjave ne zadostuje, da bi se aktiviralo tržno gospodarstvo, ki si ga na vsak način želimo (beri: stalno povečevanje konkurenčnosti!). Takšno tržno gospodarstvo zahteva veliko večja vlaganja od obstoječih prihrankov.

Poglejmo, kaj to točno pomeni. Če greste na banko po stanovanjski kredit v višini 100.000 evrov, vam banka ne bo dala svojega denarja ali denar, ki so ga drugi vložili v banko. Dala vam bo fiktivnih 100.000 evrov, vzetih iz prihodnosti, ki jih boste z nakupom stanovanja uresničili kot objektivno vrednost. Da banka to lahko počne, se tudi sama mora nekje ”zadolžiti”. To seveda lahko naredi izključno in samo na trgu denarja, s katerim upravljajo že omenjene ”neodvisne” in ”strokovne” institucije. Slednje dajejo legitimnost bankam, da počnejo to, kar počnejo.