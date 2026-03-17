O čem sta govorila Golob in Bačovnik Janša, ko so ugasnile kamere?

Prvi duel Janša – Golob je odprl glavno vprašanje zadnje predvolilne etape, afero prisluhi. Padale so težke besede, obtoževanja.
Spopad so najbolj goreči podporniki ene in druge strani spremljali z balkona. "Debata se mi zdi sicer napeta, glede na to, da je gospod Golob povedal precej neresnic," je povedala ena od gledalk. "Kaže pa se tudi za nazaj, kdo dela za naprej," je dodal drugi.
Strankarske sopotnike, ki so sedli na nasprotno stran od političnih šefov, pa smo med oglasi izzvali in jih vprašali, kaj menijo o retoriki Janše in Goloba ter njuni ostrini.
"Mislim, da smo vsi skupaj to pričakovali, ne glede na to, da sta to dva različna svetova," je razmišljal Matej Grah iz Svobode.
"Predsednik vlade je zelo vznemirjen, ranljiv, bi rekel, na vse ostro odreagira," pa je menil Franc Kangler iz SDS.
Predsednika Gibanja Svobode in SDS sta se spopadla glede načina vodenja države, zdravstva, gospodarstva, tudi zunanje politike.
Kako pa sta glavna protagonista ocenila spopad? "Jaz se v Mariboru vedno dobro počutim in tudi danes se odlično," je dejal Golob. Janša pa: "Debata je bila koristna s tega vidika, da je bilo dovolj časa."
"Ko se boste v nedeljo odločali, se ne odločate o meni, odločate o tem, da date glas Sloveniji, ki jo imate radi," je nadaljeval Golob. "Tranzicijska levica bo žal za naslednje volitve morala poiskati nekoga drugega," pa je ocenil Janša.
Prav posebno pozornost pa je sinoči pritegnil prvič viden prizor. Urško Bačovnik Janša smo vprašali, v kakšno debato sta se s premierjem Golobom zapletla po koncu soočenja.
"Zdravstvo, jaz mislim, da premier nima realne slike o slovenskem zdravstvu in o težavah, ki jih imajo bolniki. Mislim, da naslednji mandat, ne glede na to, kdo ga bo vodil, bo imel največ dela in resnično resne probleme v zdravstvu," je povedala Janševa soproga.
Tina Gaber Golob pa je medtem vabilo na soočenje zavrnila.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.