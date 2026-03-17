Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

O čem sta govorila Golob in Bačovnik Janša, ko so ugasnile kamere?

Maribor, 17. 03. 2026 20.27 pred 44 minutami 2 min branja 72

Avtor:
Žana Vertačnik Anže Božič
Soočenje v Mariboru

Dolgo pričakovano soočenje med Robertom Golobom in Janezom Janšo ni razočaralo. Glavna kandidata za premierski stolček sta poskušala vsak v svojem stilu prepričati volivce. Kaj pa so naše ekipe ujele po koncu televizijskega prenosa? V debato sta se zapletla aktualni premier in Urška Bačovnik Janša. O čem sta govorila?

Prvi duel Janša – Golob je odprl glavno vprašanje zadnje predvolilne etape, afero prisluhi. Padale so težke besede, obtoževanja.

Spopad so najbolj goreči podporniki ene in druge strani spremljali z balkona. "Debata se mi zdi sicer napeta, glede na to, da je gospod Golob povedal precej neresnic," je povedala ena od gledalk. "Kaže pa se tudi za nazaj, kdo dela za naprej," je dodal drugi.

Strankarske sopotnike, ki so sedli na nasprotno stran od političnih šefov, pa smo med oglasi izzvali in jih vprašali, kaj menijo o retoriki Janše in Goloba ter njuni ostrini.

"Mislim, da smo vsi skupaj to pričakovali, ne glede na to, da sta to dva različna svetova," je razmišljal Matej Grah iz Svobode.

"Predsednik vlade je zelo vznemirjen, ranljiv, bi rekel, na vse ostro odreagira," pa je menil Franc Kangler iz SDS. 

Predsednika Gibanja Svobode in SDS sta se spopadla glede načina vodenja države, zdravstva, gospodarstva, tudi zunanje politike.

FOTO: Aljoša Kravanja

Kako pa sta glavna protagonista ocenila spopad? "Jaz se v Mariboru vedno dobro počutim in tudi danes se odlično," je dejal Golob. Janša pa: "Debata je bila koristna s tega vidika, da je bilo dovolj časa."

"Ko se boste v nedeljo odločali, se ne odločate o meni, odločate o tem, da date glas Sloveniji, ki jo imate radi," je nadaljeval Golob. "Tranzicijska levica bo žal za naslednje volitve morala poiskati nekoga drugega," pa je ocenil Janša.

Prav posebno pozornost pa je sinoči pritegnil prvič viden prizor. Urško Bačovnik Janša smo vprašali, v kakšno debato sta se s premierjem Golobom zapletla po koncu soočenja.

"Zdravstvo, jaz mislim, da premier nima realne slike o slovenskem zdravstvu in o težavah, ki jih imajo bolniki. Mislim, da naslednji mandat, ne glede na to, kdo ga bo vodil, bo imel največ dela in resnično resne probleme v zdravstvu," je povedala Janševa soproga.

Tina Gaber Golob pa je medtem vabilo na soočenje zavrnila.

KOMENTARJI72

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Misika1967
17. 03. 2026 21.11
Zdravniki naj delajo to za kar so placani,solani z nasim denarjem,placani z nasim denarjem pa koliko se vrze denarja in vse morajo ljudje sami placevat. Prevec so placani,prevec.
Odgovori
0 0
JApajaDAja
17. 03. 2026 21.11
o čem sta se pogovarjala?...morda mossad že ve,,,,:-)
Odgovori
0 0
jank
17. 03. 2026 21.11
Golob jo je vprašal, ali bi njen predragi Janez postavil tudi spomenik nekim muslimanskim vohunom ali pa to velja samo izraelske vohune.
Odgovori
+1
1 0
murate
17. 03. 2026 21.11
A je prav ali ne da je bila dr urška na soočenju ali ne je vprašanje za 1M dolarjev. Vkolikor je karkoli blebetala o bolnikih in stanju v zdravstvu naj to najprej razčisti z svojim lepim možem ki ji bo razložil kam in zakaj gredo naši milijoni in zakaj s kom hodi igrati golf. Kovid dodatek je bil samo pljunek v morje .Nagrada nam ki 20 let nekoga šolami da postane bog v beli halji.
Odgovori
-1
0 1
Ponent
17. 03. 2026 21.10
Nobenega Goloba in nobenega Janše nočemo več!! Vam res ni jasno?!
Odgovori
+2
2 0
fljfo
17. 03. 2026 21.11
++++
Odgovori
0 0
Rde?a pesa in hren
17. 03. 2026 21.10
Kr nekej jih je že komentiralo da je Urška bla zmagovalec.
Odgovori
+0
1 1
Bučman
17. 03. 2026 21.09
Janševi nam zavidajo ,da ima Robi Tino
Odgovori
-2
0 2
Anion6anion
17. 03. 2026 21.09
Jamrala da z zdravniško plačo ne more preživeti,zato se mora mož truditi da zasluži kaj na črno.
Odgovori
+0
2 2
Ponent
17. 03. 2026 21.08
Zakaj nam vsiljujete samo ta dva? Kaka je to država da nam vsiljujete naj izbiramo dve opciji??!! Odločamo se res sami, ampak vpliv medijev pa je spet ogromen, sploh na tiste bolj vodljive...zato smo kjer smo!
Odgovori
+4
4 0
Vesela Jasna
17. 03. 2026 21.08
Zdravstvo se bo uredilo, ko se bo nehalo spraševati zdravnike. Ne rabimo zdravstva, ki je po meri zdravnikov, ampak po meri državljanov, ki to financiramo. Financiramo dvakrat, preko prispevkov in še enkrat preko davkov, ker vsako leto iz proračuna odletijo milijarde v zdravstvo. Na koncu si pa še sami plačujemo preglede. To je rezultat spraševanja dohtarskega ceha, v zadnjih dvajsetih letih. Tako da, hvala Urška za tvojo skrb. Zdravniki naj zdravijo, operirajo, diagnosticirajo itd. menedžment pa naj vodijo strokovnjaki iz tega področja.
Odgovori
-3
0 3
suleol
17. 03. 2026 21.07
edini ki si upa mu u obraz povedat in naglas tle mu vsa cast ostalo pa kva vem
Odgovori
+1
1 0
sakala1
17. 03. 2026 21.07
vsak že dolgo čivkajo kaj bi pa jim v kup dwjmo priložnost da sam ne lajajo
Odgovori
-1
0 1
txoxnxy
17. 03. 2026 21.07
Urška robiju "A tina je noseča in zato ni prišla ?" Robi " ne ne ni ." Urška " me je že bilo strah , da bo tudi za to kriv moj mož . "
Odgovori
+4
4 0
fljfo
17. 03. 2026 21.06
Urška ga je vprašala, zakaj ni bilo Tine...
Odgovori
+0
1 1
Infiltrator
17. 03. 2026 21.06
Kako se jajčka u trdo kuhajo
Odgovori
+1
2 1
sakala1
17. 03. 2026 21.06
zakaj nebi jelinčič janša golob in logar vsqk po eno leto posedaj vodili vlado pa se pol po 4 ih letih odločmo kateri je za naslaednih 4 leta
Odgovori
+3
3 0
2fast4
17. 03. 2026 21.05
O čem sta govorila Golob in Bačovnik Janša, ko so ugasnile kamere? kako če ste snemal... dajte naročevati robo iz kp...
Odgovori
+1
1 0
zani10
17. 03. 2026 21.05
Ze lovi novo kandidatko , kaj bo pa z ovelo gaberco doma si maze spodaj vsak dan od grehov
Odgovori
+2
2 0
Slovenska pomlad
17. 03. 2026 21.05
Vprašal jo je zakaj laže.
Odgovori
-5
0 5
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1573