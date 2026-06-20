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Slovenija

O čem sta govorila Viktor Knavs in Janez Janša?

Ljubljana/Washington, 20. 06. 2026 21.13 pred 34 minutami 1 min branja 2

Avtor:
Denis Malačič
Viktor Knavs

Ugibanja je dodatno spodbudila sredina slovesnost ob 250. obletnici neodvisnosti Združenih držav Amerike, ki jo je v ljubljanskih Križankah gostila nova ameriška veleposlanica v Sloveniji. Posebno pozornost je pritegnila navzočnost Viktorja Knavsa, očeta prve dame Melanie Trump, ki se je ob robu dogodka srečal tudi s predsednikom vlade Janezom Janšo.

Viktor Knavs sicer zelo redko nastopa v javnosti in praviloma ne daje izjav za medije - tako je bilo tudi v Križankah. Prav zato so takšna srečanja, kot je bila ob robu slovesnosti ob 250-letnici ameriške neodvisnosti, deležna še toliko več pozornosti.

Predsednik vlade Janez Janša, ki je bil častni gost večera, je v preteklosti večkrat javno izražal podporo ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, a se z njim in prvo damo Melanio Trump doslej še ni srečal v javnosti. O čem sta govorila z Viktorjem Knavsom, uradno ni znano. Iz kabineta predsednika vlade so sporočili, da je Slovenija ponosna na prvo damo ZDA in njeno družino. 

Vlada Republike Slovenije pa si bo prizadevala za dobre in konstruktivne odnose z Združenimi državami Amerike na vseh ravneh. Tudi na zunanjem ministrstvu napovedujejo krepitev sodelovanja z Washingtonom, mnogi pa se že sprašujejo, ali bi lahko tesnejši odnosi med državama v Slovenijo pripeljali tudi Melanio Trump ali celo ameriškega predsednika.

Za zdaj ostaja pri ugibanjih - a v diplomaciji tudi takšna simbolna srečanja redko ostanejo neopažena.

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KOMENTARJI2

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tamiflu
20. 06. 2026 21.59
en drugemu sta lezla v rit
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0 0
bohinj je zakon
20. 06. 2026 21.56
Vse sta se zmenila.
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0 0
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