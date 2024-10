O Donaldu poje slavospeve, o Sloveniji pove malo

Igor Omerza pravi, da je Melania Trump v knjigi pomanjkljivo opisala svoje življenje v Sloveniji. "Najbolj osupljivo je to, ko opisuje življenje v Sloveniji, in ne omeni nobenega prijatelja, sošolca, fanta. Prvi moški, ki ga sreča in je z njim intimna, je Donald Trump, ko je stara 28 let. Izven njene družine ni nič obstajalo, ko je bila v Sloveniji," razlaga.

O Sloveniji sicer ne govori slabo, večkrat pa poudari, da je v tistem obdobju šlo za komunistični režim, pravi Omerza. Kot je povedal, je Melania v knjigi opisala hišne preiskave, ki so potekale na družinskem domu na Floridi, in jih označila za "vdor v njen dom", hkrati pa je poudarila, da so se enake stvari dogajale v Sloveniji v času nekdanje Jugoslavije.