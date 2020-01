O družbi spektakla

Konstrukcija političnega spektakla je ključni dejavnik, zaradi katerega ljudje podpirajo neko oblast. Takšna konstrukcija političnega spektakla ustvarja strahove, aspiracije, negotovosti in prepričanja, ki so za politične akterje pogonsko gorivo za iskanje legitimnih simbolov. Spektakel je v tem primeru nepredvidljiv in fragmentiran, kar pomeni, da so ljudje vedno ranljivi in pogosto ne morejo storiti nič drugega, kot nemo opazovati dogajanje v političnem prostoru in se sprijazniti z realnostjo, ki jo takšen spektakel ustvarja.

Politični spektakel je mistifikacija, s katero politični akterji napeljujejo volivce, da se osredotočijo na vodje, sovražnike in probleme kot na vire upanja in strahu, pri čemer se prikriva, da so prav politični akterji viri tega diskurza, perpetuatorji ideologij in fasete ene in edine transakcije. Tak proces Edelman definira kot eno in edino transakcijo, v kateri politični vodje dosegajo pozicijo moči tako, da se osredotočajo na probleme in poudarjajo svojo različnost v razmerju do politične konkurence. Temelj tega diskurza je pretiravanje in izpostavljanje pomanjkljivosti pri političnih nasprotnikih, ki so v tem primeru najpogosteje definirani kot sovražniki.

Obstajajo tudi nekateri pozitivni vidiki političnega spektakla, kot so novice in sporočila o političnih dogodkih, ki pomagajo pri politizaciji javnosti, s tem pa volivce ohranijo budne in polne upanja, da se lahko zgodi sprememba. Novice in sporočila evocirajo dramatični kontekst, ki se sooča s prizori iz zasebnega življenja posameznika: scena, v kateri nastopajo učinkoviti in neučinkoviti vodje, ki se trudijo reševati probleme v družbi in varovati politično skupnost pred notranjimi in zunanjimi sovražniki. Vse konstrukcije političnega spektakla niso enako dober ali slab recept za delovanje. Skladno s tem lahko nekatere od konstrukcij temeljijo na prepričljivih premisah in razmišljanju, druge pa na neuresničljivih željah ali iluzijah. Vsem konstrukcijam političnega spektakla je tako skupen le cilj in ta je pritegovanje pozornosti volivcev, ki morajo priti na volišča in izbrati med obstoječo politično ponudbo.