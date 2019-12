"Vsi, ki so z okuženim prišli v kontakt, naj preverijo, ali so zaščiteni. Če niso bili, naj se cepijo. Če so cepljeni v 72 urah po izpostavljanju, obstaja velika verjenot preprečitve ošpic. Če pa bi se začeli kazati znaki bolezni, pa je zelo pomembno, da ostanejo doma ter se po telefonu posvetujejo s svojim zdravnikom," je v oddaji 24UR ZVEČER povedala Marta Grgič Vitek iz Nacionalnega inšituta za zdravje.

Medtem, ko se je pri nas število primerov približalo rekodnemu leta 2014, ko jih je bilo 52, je bilo v soseščini v zadnjem letu največ primerov v Italiji, Bosni in Hercegovini, 151 v Avstriji, več kot 500 pa v Albaniji. Precepljenost je pri nas pod priporočenimi 95 odstotki, ošpice pa so ena najbolj nalezljivih bolezni. Virus se namreč prenaša kapljično, v prostoru vztraja še dve uri potem, ko ga oboleli že zapusti - ta pa je kužen nekaj dni pred pojavom izpuščajev ter še nekaj dni po pojavu.

Pediater dr. Denis Baš bo tem izpostavlja, da je cepljenje edini učinkovit ukrep za preprečitev bolezni, saj zdravila za ošpice ne poznamo. "S prvim odmerkom cepiva je zaščitenih 95 do 96 odstotkov oseb, z drugim pa je ta odstotek nekaj nad 98 odstotki. Če so otroci cepljeni po programu, bomo preprečili hude zaplete. Virus namreč lahko vpliva na naše centralno živčevje in oslabi imunski sistem. Zato smo lahko več tednov in mesecev dojemljivi za različne okužbe kot je na primer pljučnica."