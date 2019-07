O fah idiotih

Leta implementacije Bolonjske reforme so pokazala, da gre v veliki meri za neke vrste "amerikanizacijo" (termin se najpogosteje uporablja v kontekstu politike) tradicionalnih evropskih izobraževalno-znanstvenih modelov. Gre za odklon od ideje univerze kot skupnosti enakopravnih profesorjev in študentov, povezanih v smeri iskanja znanja in ugotavljanja znanstvene resnice. Smer, ki so jo z Bolonjsko deklaracijo izbrali oblikovalci politik, je absolutno podrejanje znanosti tržno-kapitalistični matrici s ciljem doseganja globalne konkurenčnosti Evropskega kontinenta, karkoli naj bi to slednje pomenilo.

Če pogledamo od bližje vidimo, da pravzaprav gre za zelo rigiden sistem, ki odraža diktaturo aplikativno-projektne logike oziroma prevlade "uporabnega" znanja na račun temeljnih teoretskih spoznanj. Gre za stalno poudarjanje o pomenu tesne povezanosti med izobraževanjem, znanostjo, tržno ekonomijo in podjetništvom. Zveni znano? Poskušajte se pomisliti, o čem v glavnem govorijo današnji politiki. Gre za načrtno propagiranje splošno sprejetih vrednot, pri čemer je govor o egalitarizmu in stalnih in nujno potrebnih "reformah" le kamuflaža buržoaznih ambicij oziroma maska, za katero ekonomska elita skriva svoje namene in vsiljuje svoje ideale. Za kaj takega potrebujete fahidiote in ne intelektualce, ki v takšnem sistemu predstavljajo nekaj, kar ovira napredek in je grožnja veljavni družbeni ureditvi.

Bolonjski proces temelji tudi na komercializaciji in komodifikaciji izobraževanja, ki pomenijo vedno več šolnin, privatizacijo v visokem šolstvu in še bi lahko naštevali. Latentna posledica je konstantni upad stopnje splošnega znanja, ki se ga dobi z izobraževanjem. Visokošolski študij je vedno bolj podoben odnosu ponudnika in klienta na trgu izobraževanja. S takšnim sistemom prihaja do direktne korelacije med visokošolskim izobraževanjem in trgom dela kot samoumevnega končnega cilja valorizacije izobraževalnega procesa. Fakultete imajo alumni klube in združenja, v katera vabijo svoje diplomante. Predvsem so popularni diplomanti, ki so "uspeli" v podjetništvu ali so svojo diplomo dobro "unovčili" z zaposlitvijo v kaki od svetovno znanih korporacij. Najbolj žalostno je, da tovrstne iniciative v obliki raznoraznih "kariernikov" izdajajo družboslovne fakultete.

Vprašanje stanja v visokošolskem izobraževanju je izjemen problem, ki se ga danes, ne v Sloveniji in ne v Evropi, določevalci v glavnem ne zavedajo. Z implementacijo Bolonjske reforme se ideja izobraževanja, kot nikoli končnega procesa človekove emancipacije, bolj ali manj reducira na parametre doseganja strokovnih obrtniških kompetenc, ki naj bi predstavljali najkrajšo pot do dobre službe in zaslužka. Takšno stališče je seveda globoko cinično in licemerno, ker so v nestabilnih pogojih globalne gospodarske tekme nacionalna gospodarstva vedno bolj nestabilna. Neregulirani makroekonomski pogoji odgovornost za iskanje in pridobitev dela prenašajo na posameznika. Nagovarjajo nas kot medsebojno konkurenco na nereguliranem trgu dela.

Dodaten problem je popolna degradacija kritičnega mišljenja. Bolonjski proces je (kot ideologija par excellence!) visokošolske sisteme v Evropi uspel zreducirati na raven, ki ne dosega raven kritične ideologije. Izbor tega, kaj se učimo in način, kako to počnemo, predstavljajo rezultat neposrednih izobraževalnih in ekonomskih politik in njim pripadajočih interesov. Gre za totalitarni sitem, katerega končni cilj je uniformizacija družbe, v kateri bomo vsi hodili po isti poti. Gre za tragični scenarij, o katerem so svoj čas opozarjali misleci frankfurtske šole Theodor Adorno in Max Horkheimer, pa tudi nemški filozof in mislec Karl Jaspers, ki se je bal integracije človeštva v sistem, pred katerim se človek ne bi imel kam skriti.

Kaj so posledice takšnega stanja? Največja in najbolj tragična posledica je dehumanizacija družbe. Obstoječi sistem temelji na isti napaki, ki so jo v 20. stoletju naredil protagonisti socialistične ideje na Vzhodu. Predpostavka o tem, da so družbeni odnosi in kultura zgolj derivat materialne proizvodnje oziroma avtomatska posledica gospodarske razvitosti je preprosto napačna. Za drugimi besedami, stalna gospodarska rast ne more biti odgovor na vse probleme v družbi.