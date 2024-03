O izpostavi azilnega doma: 'Ogorčen sem kot občan, župan in starš'

Brez predhodnih vprašanj in brez pogovorov, župana obeh občin sta dobila le klic iz Ljubljane o odločitvi vlade, in to po tem, ko je ta že bila sprejeta.

"Ogorčen sem kot občan, župan in kot starš otrok. Sprejeli so sklep brez vednosti oziroma brez dogovorov z lokalno skupnostjo. Tudi mi o tem soodločamo oziroma odločamo, verjetno bi se našle tudi kakšne druge rešitve, ne ravno v središču, mogoče kakšne druge lokacije," je odločitev vlade kritiziral Toni Jelovica, župan občine Središče ob Dravi.

Tudi župan občine Brežice, Ivan Molan, ni bil zadovoljen z odločitvijo. "Povedati je treba, da tam sploh ni območje, ki bi bilo primerno za bivanje, saj gre nek logistični poslovni center. Res si ne predstavljam, kako si vlada zamišlja z nekim sklepom sprejeti neke odločitve, ki so zame moralno sporne in tudi nezakonite."

Odgovorov, kako bi država tam sploh uredila azilni dom, za koliko ljudi in na druga vprašanja, še nista dobila. V Središču ob Dravi naj bi bila lokacija na območju nekdanjega mejnega prehoda. Tudi prebivalce Središča je novica presenetila. "Vlada je sprejela sklep, da bi bila izpostava v Središču ob Dravi. Niti pod razno," so bili ogorčeni prebivalci. Dejali so, da jih je odločitev zelo presenetila, saj se jih ni nič vprašalo, kot tudi, da bi pri tem morala imeti besedo občina, ker gre tudi za krajane.