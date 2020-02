O izstopu iz stranke SMC naj bi razmišljala tudi Milojka Kolar Celarc

Ko smo danes mi govorili z njo, je te grožnje bistveno bolj omilila oziroma jih pomenljivo sploh ni omenjala. Dejala pa je, da ji ni vseeno, kaj se bo zgodilo s slovenskim zdravstvom in da je najprej treba počakati, kaj se bodo sploh dogovorili.

Ob tem je novinarjem iz Večera dejala še, da bo razkrila dokumente, ki po njenih besedah "rekonstruirajo metode delovanja zavarovalnic v politiki". Spomnimo - lobisti Vzajemne so po podatkih protikorupcijske komisije v zadnjem letu vzpostavili več kot 58 različnih stikov s poslanci in finančnim ministrstvom.

Nenazadnje je tudi ena od članic ustanoviteljic stranke. Kolar Celarčeva naj bi zdaj v primeru, da gre SMC v koalicijo s stranko SDS in Novo Slovenijo, zagrozila z izstopom iz stranke, če bo koalicijski sporazum predvideval privatizacijo zdravstva.

Čeprav si Miljoke Kolar Celarc ne bomo zapomnili kot uspešne zdravstvene ministrice, ima očitno še vedno zelo veliko vpliva na člane stranke SMC in na njenega predsednika Zdravka Počivalška , s katerim naj bi bila tudi redno v stikih.

Predvidenega sestanka Janeza Janše in prvakov SMC, DeSUS in NSi o oblikovanju morebitne nove vlade medtem danes ni bilo.Janša naj bi želel najprej preveriti vsebinsko kompatibilnost potencialnih koalicijskih strank in ugotoviti, koliko poslanskih glasov sploh lahko prispeva vsaka od morebitnih partneric.

To se tiče zlasti SMC, kjer je članstvo glede sodelovanja z Janšo razklano.Na drugi strani pa premier v odstopu Marjan Šarec še vedno ni obupal nad sodelovanjem s SMC.