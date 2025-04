Ministri izpostavili pomen sodelovanja pri naslavljanju nasilja v šolah

Izpostavil je, da so predpogoj za zagotavljanje varnosti oziroma vsaj občutka varnosti na fakultetah dobri materialni pogoji za delo. To po mnenju Papiča zagotavljajo s predlogom zakona o visokem šolstvu, ki ga je prejšnji teden potrdila vlada.

Po besedah ministra za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igorja Papiča je omenjeni protokol, h kateremu so pristopili tudi oni, zelo pomemben za študente in zaposlene na fakultetah, ključno pa ga je izpopolnjevati. "Preventiva je glavni element, ki ga moramo krepiti takrat, ko imamo čas," je dejal Papič.

Spomnil je, da so z ministrstvom za notranje zadeve junija lani podpisali protokol o obveščanju in ukrepanju v primeru groženj v vzgojno-izobraževalnih zavodih, katerega cilj je obveščanje in ukrepanje ob zaznanih grožnjah.

Minister Logaj je še dejal, da je šola zgolj prostor, kjer se odraža širša družbena klima in zato sama ne zmore nositi odgovornosti za odpravo nasilja v celoti. Reševanje teh izzivov zahteva celovit pristop, ki vključuje sodelovanje šole, staršev, lokalne skupnosti, socialnih služb, Policije, medijev in drugih.

Logaj je zagotovil, da na ministrstvu področje varnosti urejajo sistemsko, med drugim s predlogom novele zakona o osnovni šoli. Tako so opredelili podlage za pregled osebnih predmetov in rabo elektronskih naprav v šolah ter predlagali zmanjševanje administrativnih bremen. "Ustvariti želimo učinkovito ravnovesje med sistemsko regulacijo in avtonomijo šole ter omogočiti upoštevanje okoliščin, kulture, vrednot in dinamike posamezne šole," je zatrdil Logaj.

Za učence je po mnenju Logaja pomemben tudi občutek varnosti, ki je med drugim odvisen od preventive, poznavanja in upoštevanja protokolov zaposlenih ob določenih situacijah, njihovega angažiranja in ustreznih medosebnih odnosov.

'Varnostne razmere v Sloveniji stabilne'

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je zagotovil, da so varnostne razmere v Sloveniji stabilne, vendar se je kljub temu pomembno zavedati, da določene varnostne grožnje obstajajo, tudi v šolskem okolju. Spomnil je na napade na šole, ki so nedavno zgodili v Beogradu, Zagrebu in Pragi. "Tudi Slovenija ni imuna na tovrstne dogodke in v zadnjih dneh je bilo kar nekaj groženj na slovenskih šolah," je povedal minister.

"To je nova varnostna realnost, ki je izziv vsem članicam EU, in treba je biti hiter in odziven. Ne želimo si, da pride znotraj vzgojno-izobraževanih zavodov do napadov in tragedij," je izpostavil minister. Pojasnil je, da zato želijo pripraviti zaposlene na šolah, da znajo pravočasno ukrepati in zaznati odklone, ki bi lahko vodili v napad.

Potem so tu še kibernetski napadi in grožnje z bombami, pri čemer je, kot je poudaril minister, prav tako potreben hiter, usklajen odziv. Na podlagi zadnjih varnostnih groženj in dogodkov so že prilagodili tudi lani podpisan protokol, ki ga bodo posodabljali še naprej.