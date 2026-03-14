O Jankovićevih besedah: 'Strel v koleno'

Ljubljana, 14. 03. 2026 20.18 pred 1 uro 4 min branja 20

Avtor:
Rene Markič 24UR
Zoran Janković

Močno odmevajo včerajšnje besede ljubljanskega župana Zorana Jankovića naši novinarki Kaji Kobetič. Ko je novinarka premierja Goloba spraševala o prisluhih, ji je Jankovič dejal, da je premlada. Kot razlaga strokovnjak, ki se ukvarja s seksizmi v družbi, to veliko pove tudi o politični kulturi pri nas, ki da je na izredno nizki ravni.

"Torej zanikate te izjave?" je naša novinarka spraševala premierja. "Premlada si," ji je odvrnil ljubljanski župan. Ali je s temi besedami Zoran Janković včeraj skušal našo novinarko Kajo Kobetič odvrniti od, za premierja Goloba, neprijetnih vprašanj v povezavi s prisluhi?

"Že kar nekaj časa opažamo, da je politična kultura v Sloveniji na izredno nizki ravni. In takšni in podobni dogodki ne prispevajo k temu, da bi se politična kultura na kakršen koli način dvigovala," je komentiral Jure Skubic iz Filozofske fakultete in Inštituta za novejšo zgodovino, ki preučuje seksizme, predvsem v sferi politike.

A ne gre za osamljen primer, Janković je pred 15 leti podobno komentiral. So pa, kot poudarja Skubic, ženske seksizmov deležne z obeh političnih polov. 

Še vedno je živ tudi spomin na besede, izrečene v državnem zboru leta 2005, ko je poslanec Pavle Rupar poslankama LDS in SD rekel: "Jaz bi vam odredil obvezno zakonski pregled mednožja, da bi ugotovil, katerega spola sploh ste."

Pa tudi Milan Kučan novinarki: "Niste še poročena? S tem se ukvarjajte."

Je pa Kučan na lanskem obeležju bitke v Dražgošah naši novinarki zastavil nenavadno vprašanje, če ima še službo.

Milan Kučan
Milan Kučan
FOTO: Damjan Žibert

Gre za skrb vzbujajočo komunikacijo predvsem do žensk, ki jim zgodovinsko gledano pritičejo skrbstvena dela, ne pa močno izražanje stališč, poudarja Skubic. "Gre za - mogoče temu lahko rečemo - "ogrožujoče ženske". To so tiste, ki bi lahko ogrozile nek moški monopol v politiki, v kateri še vedno prihaja do teh patriarhalnih vzorcev."

Jankovićevi besedi sta naleteli na oster odziv na družbenih omrežjih. Da gre za nesprejemljiv odnos, poudarjajo tudi v Društvu novinarjev Slovenije. "Gre za diskreditacijo, ki si je človek na takšni funkciji ne bi smel privoščiti. Zaradi takšnih opazk novinarkam, novinarjem se poskušajo politiki, ljudje na javnih funkcijah, s pozicijo moči, otresti odgovorom na jasna vprašanja," pravi predsednik Društva novinarjev Slovenije, Gašper Andrinek.

In kot sklene, je prav to najbolj zaskrbljujoče - tudi za demokracijo. Iz kabineta župana so sporočili, da Janković zadeve ne bo dodatno pojasnjeval.

Profesor Marko Milosavljevič o Jankovićevi opazki

Da je izjava neposrečena in popolnoma neprimerna je prepričan tudi Milosavljevič, ki je bil gost v oddaji 24UR. "Strel v koleno za kogarkoli, ki naj bi podpiral levo sredino."

Kot je pojasnil, je ravno spoštljiv odnos do različnih skupin v družbi, bodisi žensk ali mladih, skupni imenovalec leve sredine nasproti desnici. In v preteklosti je ravno v tem odnosu, leva sredina, upravičeno gradila neko večje zaupanje med mladimi in med ženskami, je dodal.

Politiki kot pravi, na ta način kažejo neko svojo šibkost, strah pred novinarji. "Na žalost se to odraža tudi v nekem splošnem odnosu do novinarstva, ki je na žalost skupen marsikateremu politiku, tako levemu, kot desnemu kot skrajno desnemu. Ali je to Donald Trump, Viktor Orban, Aleksandar Vučić, Dodik ali pa seveda tudi marsikdo u Sloveniji."

In kot pravi Milosavljevič, takšna zadeva ne koristi v obdobju pred volitvami. 

Prepričan je, da bi se moral, po vsakem osnovnem bontonu, Janković opravičiti. "Izjava, tudi če kdo reče da ni bila seksistična, tudi če ni bila neposredno naperjena proti ženskam, je gotovo nesmiselna in nesramna, žaljiva do vseh mladih, do vseh tistih ki delajo v tej državi, ki poskušajo, plačujejo davke in imajo volilno pravico. In dva tedna pred volitvami je to resnično nevarna izjava za vse, ki naj bi te osebe podpirala."

Zanimivo je, je komentiral, da noben od teh prisluhov ni bil neposredno usmerjen v politike, temveč v lobiste, v neke posrednike, medtem ko nihče ni neposredno prisluškoval politikom. "Govorijo pa stvari več ali manj o tem kar vsi na nek način že vemo, da je ta sistem luknjast in seveda da velja na nek način dvokastni sistem za tiste, ki si lahko privoščijo vse in tisti ki si ne. In to ni dobro sporočilo pred volitvami."

Kot pravi pa, to ne postavlja pod vprašaj legitimnost celotnih volitev, lahko pa pod vprašaj postavimo tako slovenski sistem, slovensko pravno državo, slovensko pravosodje kot tudi politiko.

Kako je z zimsko opremo po 15. marcu?

'Ko bi gasilci končno prispeli do nas, lahko samo še pometejo pepel'

bibaleze
Portal
Mami, a boš umrla? Trenutek, ki jo je zlomil po diagnozi raka dojke
Krčnik: Eden najlepših naravnih pojavov v Sloveniji
Krčnik: Eden najlepših naravnih pojavov v Sloveniji
5 znakov, da ste izbrali popolno ime za svojega otroka
5 znakov, da ste izbrali popolno ime za svojega otroka
Zvezdnica rodila tri otroke moškemu, ki jo je varal
Zvezdnica rodila tri otroke moškemu, ki jo je varal
zadovoljna
Portal
Čevlji, ki so pravi hit med modnimi navdušenkami
Dnevni horoskop: Ribe so obkrožene z ljubeznijo, tehtnice čaka lepo povabilo
Dnevni horoskop: Ribe so obkrožene z ljubeznijo, tehtnice čaka lepo povabilo
Drama na dvoru: Kaj so si William, Anne in Karel šepetali na dogodku?
Drama na dvoru: Kaj so si William, Anne in Karel šepetali na dogodku?
Zato so skrivali princesino nosečnost
Zato so skrivali princesino nosečnost
vizita
Portal
Elton John se spoprijema z zahtevnim zdravstvenim obdobjem: njegov mož razkriva, kako je danes
Nova obsežna raziskava: vegetarijanska prehrana povezana z nižjim tveganjem za več vrst raka
Nova obsežna raziskava: vegetarijanska prehrana povezana z nižjim tveganjem za več vrst raka
Zakaj se spomladi poveča število migren (in kakšno vlogo ima pri tem svetloba)
Zakaj se spomladi poveča število migren (in kakšno vlogo ima pri tem svetloba)
Skriti vzroki za visok krvni tlak, ki niso sol
Skriti vzroki za visok krvni tlak, ki niso sol
cekin
Portal
Stari predmeti, s katerimi lahko zaslužite: te dragocenosti ima doma skoraj vsak
Slovenci spreminjajo počitniške načrte: zaradi varnosti in letalskih sprememb iščejo nove destinacije
Slovenci spreminjajo počitniške načrte: zaradi varnosti in letalskih sprememb iščejo nove destinacije
Znano, kdaj bodo izplačane izredno usklajene pokojnine za en odstotek
Znano, kdaj bodo izplačane izredno usklajene pokojnine za en odstotek
Do kdaj mora biti izplačan regres?
Do kdaj mora biti izplačan regres?
moskisvet
Portal
Mladi nogometaš iz Radomelj: "Moj cilj? Liga prvakov – in nič manj!"
Okvara zaganjača: Kaj storiti in koliko stane popravilo?
Okvara zaganjača: Kaj storiti in koliko stane popravilo?
Trenerji opozarjajo: 'Pred vadbo morate nujno storiti to!'
Trenerji opozarjajo: 'Pred vadbo morate nujno storiti to!'
Nekoč je lomil kosti in srca, danes komaj hodi
Nekoč je lomil kosti in srca, danes komaj hodi
dominvrt
Portal
Njen strup lahko človeka ubije v štirih do šestih urah
Velika noč 2026: preizkušen trik z eno sestavino za najlepše pirhe
Velika noč 2026: preizkušen trik z eno sestavino za najlepše pirhe
Prvi pomladni vrt: kaj posaditi marca in aprila
Prvi pomladni vrt: kaj posaditi marca in aprila
S tem trikom boste spremenili barvo svoje hortenzije
S tem trikom boste spremenili barvo svoje hortenzije
okusno
Portal
Priljubljena jušna zakuha, ki so jo pripravljale že naše babice
Vsi govorijo o božanski sladici, ki združuje dve veliki klasiki
Vsi govorijo o božanski sladici, ki združuje dve veliki klasiki
5 jedi iz ene posode, ki rešijo domače kosilo
5 jedi iz ene posode, ki rešijo domače kosilo
Zdrava solata, ki prispeva k lepi koži, vidu in imunskemu sistemu
Zdrava solata, ki prispeva k lepi koži, vidu in imunskemu sistemu
voyo
Portal
Parazit
Kmetija
Kmetija
Interesno območje
Interesno območje
Formula 1: VN Kitajske
Formula 1: VN Kitajske
