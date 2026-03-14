O Jankovićevih besedah: 'Strel v koleno'

"Torej zanikate te izjave?" je naša novinarka spraševala premierja. "Premlada si," ji je odvrnil ljubljanski župan. Ali je s temi besedami Zoran Janković včeraj skušal našo novinarko Kajo Kobetič odvrniti od, za premierja Goloba, neprijetnih vprašanj v povezavi s prisluhi? "Že kar nekaj časa opažamo, da je politična kultura v Sloveniji na izredno nizki ravni. In takšni in podobni dogodki ne prispevajo k temu, da bi se politična kultura na kakršen koli način dvigovala," je komentiral Jure Skubic iz Filozofske fakultete in Inštituta za novejšo zgodovino, ki preučuje seksizme, predvsem v sferi politike. A ne gre za osamljen primer, Janković je pred 15 leti podobno komentiral. So pa, kot poudarja Skubic, ženske seksizmov deležne z obeh političnih polov. Še vedno je živ tudi spomin na besede, izrečene v državnem zboru leta 2005, ko je poslanec Pavle Rupar poslankama LDS in SD rekel: "Jaz bi vam odredil obvezno zakonski pregled mednožja, da bi ugotovil, katerega spola sploh ste." Pa tudi Milan Kučan novinarki: "Niste še poročena? S tem se ukvarjajte." Je pa Kučan na lanskem obeležju bitke v Dražgošah naši novinarki zastavil nenavadno vprašanje, če ima še službo.

Gre za skrb vzbujajočo komunikacijo predvsem do žensk, ki jim zgodovinsko gledano pritičejo skrbstvena dela, ne pa močno izražanje stališč, poudarja Skubic. "Gre za - mogoče temu lahko rečemo - "ogrožujoče ženske". To so tiste, ki bi lahko ogrozile nek moški monopol v politiki, v kateri še vedno prihaja do teh patriarhalnih vzorcev." Jankovićevi besedi sta naleteli na oster odziv na družbenih omrežjih. Da gre za nesprejemljiv odnos, poudarjajo tudi v Društvu novinarjev Slovenije. "Gre za diskreditacijo, ki si je človek na takšni funkciji ne bi smel privoščiti. Zaradi takšnih opazk novinarkam, novinarjem se poskušajo politiki, ljudje na javnih funkcijah, s pozicijo moči, otresti odgovorom na jasna vprašanja," pravi predsednik Društva novinarjev Slovenije, Gašper Andrinek. In kot sklene, je prav to najbolj zaskrbljujoče - tudi za demokracijo. Iz kabineta župana so sporočili, da Janković zadeve ne bo dodatno pojasnjeval.

