O javnem prevozu v Sloveniji in nujnosti njegove izboljšave

Čeprav mamljiva, je ta razlaga preprosto napačna, kar dokazujejo empirični podatki iz drugih, med seboj zelo raznolikih držav. Napačna je zaradi prisotnosti t. i. induciranega povpraševanja. Slednje se pojavi kadarkoli z določenim posegom spreminjamo trenutno obstoječo prometno ureditev. V cestnem prometu se to zgodi, ko dodajamo nove pasove; s povečanjem ponudbe in kapacitet ene vrste prometa, ki ga ne združujemo s povečanjem kapacitet druge vrste (denimo železniškega) bomo hkrati povečali tudi povpraševanje za prvo vrsto. Rezultat tega je, da so naše povečane kapacitete zaradi povečanega povpraševanja hitro pomanjkljive na isti način kot pred posegom. Povedano drugače - dolge zastoje na cestah ne moremo odpraviti samo z novimi pasovi, ker bodo zaradi induciranega povpraševanja in večje uporabe avtomobilov za osebni prevoz takoj zapolnjeni. Reševanje takšnih problemov mora potekati v nasprotni smeri - s ponudbo uporabne, prijetne in cenovno ugodne alternative osebnemu avtomobilu za prevoze.

Tukaj se pojavi problem - stanje javnega prevoza v Sloveniji je preprosto nezadostno. Javni prevoz, ali je govora o vlaku ali avtobusu, je drag, počasen in redek. Njegova uporaba ni prijetna in od povprečnega uporabnika zahteva mnogo večji davek v njegovem času, pozornosti in pogosto tudi denarju. Prednosti kvalitetnega urbanega ali neurbanega javnega prevoza bi morale biti prav nasprotne - priročnost, udobje in finančni prihranek. Podobne pomanjkljivosti so opazne v ureditvi prevoza s kolesi, skiroji in deloma tudi za pešce; infrastruktura za ta namen je, z izjemami, zelo pomanjkljiva in nevarna za njene uporabnike. Velik minus je tudi slaba medsebojna integracija oblik javnega prevoza - če se turist iz brniškega letališča odpravi obiskati ljubljanski grad, bo moral koristiti 4 različne fizične vstopnice in plačati 4 različne račune - medkrajevni avtobus, mestni avtobus, BicikeLJ in grajsko vzpenjačo. Za primerjavo - za pot med letališčema Heathrow/Charles de Gaulle in londonskim Big Benom/pariškim Eifflovim stolpom bo isti turist potreboval samo eno vrsto vstopnice oz. bo lahko do njih dostopal na svojem mobilnem telefonu. Katera izbira je boljša za obiskovalca, ni težko ugotoviti.

Učinkovit in raznolik javni prevoz je postal nuja in merilo kakovosti življenja v sodobni družbi, zato investicije v njegova sredstva naraščajo na svetovni ravni. Še pred dobrimi 10 leti so bila kolesa na izposojo tako unikatna stvar, da so bila vključena v turistične ture Amsterdama. Danes med seboj zelo različna mesta, kot so London, Pariz, Barcelona, Rim, Moskva ali Istanbul, z veliko vnemo vlagajo v nove kolesarske steze in sisteme izposoje koles, ob hkratnemu širjenju omrežij podzemne in mestne železnice, tramvajev, avtobusov itd., ne glede na svojo politično ureditev in ideologijo. Podjetja, kot je npr. estonski Bolt, svoj tržni uspeh ne utemeljujejo samo na taksijih, temveč tudi na električnih skirojih na izposojo, v 45 državah. Investicije se povečujejo v hitre železniške proge, kjer je največji uspeh požela Kitajska (40.000 km izgrajenih prog od l. 2008). Celo v tradicionalno z avtomobili obsedenimi ZDA je Bidenova administracija pričela z večmilijardnimi investicijami v državne železnice, ob istočasni širitvi sistemov javnega prevoza v mestih, kot so Los Angeles, San Francisco in Seattle.