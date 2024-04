O koliko referendumskih vprašanjih bomo odločali 9. junija?

Bomo 9. junija, na dan evropskih volitev, namesto o treh odločali samo o enem referendumskem vprašanju? Opozicijski SDS in Nova Slovenija bosta jutri vložili zahtevo za ustavno presojo odlokov o posvetovalnih referendumih o rabi konoplje in pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Gre za očitno zlorabo parlamentarnih postopkov in ugrabitev evropskih volitev, pravijo, zato bodo uporabili vsa pravna in politična sredstva, da referenduma preprečijo.