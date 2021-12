O koncesijah za visokošolske študijske programe bodo odločali državni sekretarji

Za študijske programe na drugi stopnji bodo na voljo še ena koncesija za področja varstva okolja in ekotehnologij, menedžmenta pametnih mest in tehnologij polimerov.

Vlada je 18. novembra sprejela razpis za podelitev koncesij za izvajanje visokošolskih študijskih programov prve in druge stopnje, med drugim za študije socialne gerontologije, zdravstvene nege ter medijev in novinarstva, pa tudi bionike, sodobnega proizvodnega inženirstva, digitalnih umetnosti in praks, upravljanja z okoljem ter managementa transportne logistike.

Na razpis se lahko prijavi zasebni samostojni visokošolski zavod, ki je ustanovljen v skladu z zakonom o visokem šolstvu, ki izvaja v skladu z zakonom akreditiran oziroma javnoveljavni študijski program s področja, za katerega se koncesija razpisuje, ki je vpisan v evidenco visokošolskih zavodov in študijskih programov, ki še nima dodeljene koncesije za študijski program te stopnje s področja, ki je predmet javnega razpisa, in ki študij v študijskem letu 2020/2021 izvaja tako, da so stroški na študenta primerljivi vrednosti sredstev na študenta na zasebnih visokošolskih zavodih za primerljive študijske programe z že dodeljeno koncesijo.

Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago z razpisom za študijsko leto 2022/2023, znaša 1.762.411 evrov. V SD so nato pozvali Komisijo za preprečevanje korupcije, naj obravnava sum koruptivnega ravnanja zaradi razpisa, saj ocenjujejo, da je razpis prilagojen določenim visokim šolam, predvsem tistim, ki so blizu Janezu Janši in stranki SDS.