Kdo je kriv za smrt treh minerjev iz Kamnika, zdaj preučuje še evropsko sodišče

Med uničevanjem vžigalnikov za ročne bombe so se 18. junija 2007 smrtno ponesrečili (z leve proti desni) 46-letni Franc Berlec, 52-letni Franc Žerovnik in 28-letni Tomaž Kregar. Fotografija je nastala le pol ure pred tragičnim dogodkom na vojaškem poligonu 208 v okolici Pivke, kjer je potekalo miniranje.

"Z očetom sva si bila zelo blizu. Bil je moj največji podpornik in najboljši prijatelj. Pravijo, da čas celi rane, ampak se ne strinjam." Tako nam skoraj 14 let po tragičnem dogodku pripoveduje njegova hči Špela Berlec in doda: "Upala sem, da bom dosegla vsaj kakšno pravico, pa na slovenskih sodiščih nisem dosegla ničesar. Kaj ni dovolj žalostno že to, da ne bom očeta nikoli več videla in da moja hčerka nikoli ne bo spoznala svojega dedka?"

Ko sodišče prejme tožbo, najprej pregleda, ali je vloga dopustna. To pomeni, da mora zadeva izpolnjevati pogoje, ki so določeni v omenjeni konvenciji. Če ti niso izpolnjeni, sodišče vlogo avtomatsko zavrže. Če pa je vloga razglašena za dopustno, si sodišče prizadeva, da bi stranki sklenili poravnavo. Če ta ni dosežena, sodišče vlogo obravnava "po vsebini" , kar pomeni, da odloča, ali je bila konvencija kršena ali ne.

Pogoj je tudi to, da je država, zoper katero je vložena tožba, članica Sveta Evrope (kar Slovenija je). "Slovenija se je zavezala spoštovati Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in to je podlaga, na kateri je mogoče tožiti državo članico," pojasni sogovornica. "Sodišče uveljavlja Evropsko konvencijo in njegova naloga je zagotoviti, da države spoštujejo pravice in jamstva, določena v tej konvenciji," še doda.

Kako zelo jo je zaznamovala tragična izguba očeta, kaže tudi njena izbira študija, v katerega je, kot pravi sama, usmerila svojo žalost in razočaranje. Študij na priznani univerzi v Sydneyju je uspešno končala – postala je magistrica človekovih pravic. "Ker ne želim, da bi imel kdo podobno izkušnjo," pojasni svojo odločitev in doda, da je delo na področju človekovih pravic in modernega suženjstva postalo njeno življenjsko poslanstvo. "Različnim podjetjem svetujem, kako ravnati s svojimi zaposlenimi in ljudmi, na katere imajo vpliv, tudi v svoji dobaviteljski mreži," svoje delovne naloge opiše Berlečeva, ki sicer že več kot desetletje živi v tujini – sprva je živela v ZDA, leta 2011 pa se je preselila v Avstralijo, kjer si je tudi ustvarila družino. "Podjetja v tujini v veliki meri razumejo, kakšno odgovornost imajo do ljudi, in se zavedajo, da spoštovanje pravic ni le edini ustrezen odgovor, ampak da je to tudi dobro za njihovo poslovanje," ubesedi svoje izkušnje.

"Odnos Morsa do poligona pa se kaže tudi v tem, da je eno leto po smrti mojega očeta prav na tej lokaciji, ki je bila izjemno slabo nadzorovana, prišlo do kraje orožja," izpostavlja sogovornica.

"Popolnoma nerazumljivo je, da je Mors dal poligon v uporabo brez kakršnih koli pravil, regulacij in nadzora. Oprali so si roke – češ, mi nimamo nič s tem, krivo je podjetje, ki je izvajalo miniranje," meni Berlečeva. Izvajalec del je bila sicer Kemijska industrija Kamnik (Kik), ki je novembra 2009, dobre dve leti po tragični smrti treh zaposlenih, razglasila stečaj.

Svojci prav tako menijo, da država "ni zagotovila niti minimalnih standardov pravice do življenja v primeru nevarne dejavnosti, torej uničevanja eksplozivnih sredstev" . Po besedah sogovornice bi za vojaški poligon, ki je v lasti Ministrstva za obrambo (Mors), morala veljati jasna pravila in če bi bila ta postavljena, bi bili vsi trije ponesrečenci danes še živi.

Po besedah Špele Berlec se v svoji tožbi sklicujejo na drugi člen konvencije – kršitve pravice do življenja. Državi očitajo, da ni nadzirala aktivnosti, ki so se izvajale na vojaškem poligonu, kjer se je zgodila tragedija, prav tako ni bilo nobene zakonodaje, ki bi to zahtevala. "Kar v praksi pomeni, da lahko tam počneš, kar hočeš – čeprav gre za poligon državne pomembnosti," je prepričana Berlečeva.

Poudarja tudi, da so bili pogoji dela, med katerim so umrli minerji, neustrezni in nevarni. "Izvajanje uničevanja vžigalnikov je potekalo v hudi vročini, brez antistatičnih oblek in primerne zaščite," navede. Izpostavi še, da so imeli vžigalniki varnostni list, ki je določal, kako jih je dovoljeno uničiti, v kakšnem roku ter ob kakšnih temperaturah. "Ti roki so pretekli in vžigalniki so v skladišču pokali sami od sebe, " trdi Berlečeva.

Družina Berlec je prav tako prepričana, da bi bilo treba za izvajanje aktivnosti na poligonu, torej za vsako načrtovano uporabo, pridobiti soglasje Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR), ki deluje v okviru Morsa. Kik, ki ga je takrat vodil Marko Matoh , pa te dokumentacije ni imel. "Če bi takratni upravnik poligona ali pooblaščenec generalnega direktorja preverila dokumentacijo, bi ugotovila, da tega ni bilo, in do izvajanj ter posledično do nesreče sploh ne bi prišlo," je prepričana hči umrlega pirotehnika.

Pri uničevanju eksplozivnih sredstev je obvezna prisotnost reševalne ekipe in po besedah Berlečeve naj bi na dan, ko se je zgodila nesreča, Mors tam imel svojo zdravstveno ekipo, Kik pa naj bi jih prosil, naj še malo počakajo, da še oni zaključijo z delom. "Tako podjetju ni bilo treba plačati svojih reševalcev. To pa je tudi pomenilo, da je delodajalec pirotehnike priganjal, naj pohitijo pri nevarnem delu – reševalci jih niso mogli čakati ves dan," pravi sogovornica.

Zaradi tragedije se je v kazenskem postopku znašel takratni delovodja v Kiku Marko Matoh, a ga je sodišče leta 2015 pravnomočno oprostilo, saj ni našlo dokazov za njegovo krivdo. Čeprav je sodišče postavilo različne izvedence in so ti našli nekatere pomanjkljivosti, niso mogli ugotoviti natančnega vzroka za nesrečo, prav tako ne vzročne zveze, ali je prav ravnanje Matoha pripeljalo do nesreče.

Preiskava republiškega inšpektorata za delo je pet mesecev po nesreči pokazala, da je do nesreče prišlo zaradi številnih napak. Tedanji glavni republiški inšpektor za delo Borut Brezovar je ocenil, da je bil problem predvsem pri postopku: delo na poligonu ni potekalo po predpisih, delavci niso nosili predpisane zaščitne opreme, hiteli so, v jami, kjer poteka uničevanje, so bili hkrati navzoči trije, čeprav bi smel biti le eden.

So pa na URSZR, ki deluje v okviru njihovega ministrstva, po tragičnem dogodku spremenili nekatera pravila glede uničevanja eksplozivnih sredstev. "Od omenjene nesreče leta 2007 so bili sprejeti in vpeljani številni ukrepi za varno in strokovno delo pri uničevanju neeksplodiranih ubojnih sredstev," so izpostavili na Morsu.

Ko smo se pred dnevi v zvezi s tragedijo znova obrnili na Mors, so nam povedali: "Z vloženo tožbo na Evropsko sodišče za človekove pravice zoper državo v zadevi, ki jo navajate, nismo seznanjeni." O tožbi do zdaj niso vedeli ničesar niti na državnem pravobranilstvu.

Njena družina je odgovornost nato terjala tudi od države, ki je lastnica poligona, na katerem se je zgodila nesreča. Zahtevali so 57.000 evrov odškodnine in mesečno rento. Ta tožbeni zahtevek je najprej zavrnilo okrožno sodišče, češ da država ni odgovorna za tragedijo. Ker da ni podane predpostavke vzročne zveze, pa je tako odločitev okrožnega sodišča potrdilo tudi višje sodišče.

Po ugotovitvi inšpektorata za delo, da gre krivdo za nesrečo nedvomno pripisati Kiku, so svojci umrlih pirotehnikov odgovornost zahtevali od podjetja. Kik je s sklenitvijo sodne poravnave priznal obstoj terjatev, ki so jih družine umrlih prijavile v stečajni postopek, a tega denarja nikoli niso dobile.

Zakaj je usodno počilo, ni znal pojasniti niti zaslišani strokovnjak za rudarstvo Vladimir Železnikar . Še več, bil je povsem jasen, da pravega odgovora na to vprašanje ne bomo nikoli dobili. "V takih zadevah pač ne moreš ugibati, le razmišljaš lahko, kaj je šlo narobe. Morda je Berlec nesel 25 kilogramov težko razstrelivo, se spotaknil in padel ... Mogoče, ni pa rečeno. Lahko je šlo za lom, kakih drugih mehanskih vzrokov ne vidim, saj je šlo za mirne in preudarne fante," je dejal izvedenec.

Sodni izvedenci jasnega odgovora na vprašanje, kaj je bilo vzrok za nesrečo, niso imeli. Pojasnili so le, da uničevanje vžigalnikov poteka tako, da v jami, vkopani v zemljo, med vžigalnike položijo razstrelivo, vse skupaj zasujejo z zemljo, se umaknejo na varno razdaljo in nato eksplozijo z žicami sprožijo z električnim detonatorjem. Tistega dne pa je iz neznanega razloga eksplodiralo še pred zasutjem.

Na Morsu izpostavljajo, da so po tragičnem dogodku sprejeli in vpeljali številne ukrepe za varno in strokovno delo pri uničevanju neeksplodiranih ubojnih sredstev. A za tri pirotehnike iz Kamnika in njihove družine – žal prepozno.

Navedli so, da poligon 208 od takrat uporabljajo zgolj profesionalci državnih služb, ki se ukvarjajo s področjem eksplozivnih materij. "Družbam civilnega prava in posameznikom uporaba poligona ni dovoljena in omogočena,"so povedali. Poleg tega se dejavnosti na poligonu zdaj lahko "pričnejo in se izvajajo izključno na podlagi odobritve vodstva URSZR ter ob predložitvi odobrenega in podpisanega elaborata izvedbe, v katerem so določene odgovorne osebe in natančno opisani postopki izvedbe ter količine eksplozivnih sredstev".

Prav tako ob vsaki aktivnosti na poligonu 208 poteka dodaten nadzor, ki ga izvajata pooblaščena oseba URSZR in upravnik poligona. Določeno je tudi, da ob izvedbi posamezne aktivnosti sodeluje minimalno število udeležencev, vse aktivnosti uničevanja neeksplodiranih ubojnih sredstev pa se snemajo s tremi kamerami. "Na osnovi posnetkov bi bilo mogoče z gotovostjo ugotoviti vzroke za nastanek nekontrolirane eksplozije, kar bi služilo za pomoč pri preiskavi vzrokov morebitne nesreče. Sicer se posnetki uporabljajo za usposabljanje ekip in ugotavljanje morebitnih neskladij pri delu na terenu, s čimer kontinuirano dvigujemo stopnjo varnosti pri delu," pojasnjujejo na Morsu.

Prav tako je po novem pravilniku URSZR določeno, da morajo izvajalci aktivnosti pri delu uporabljati predpisano in certificirano osebno in skupinsko zaščitno opremo za delo z eksplozivnimi snovmi. "Vsa eksplozivna sredstva, ki se uporabljajo za uničevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev, so nova, rok uporabe jim ni pretekel, zraven pa so pripadajoči varnostni listi in navodila za uporabo, za kar uprava letno nameni 90.000 evrov," še dodajajo na Morsu.

Spremenila se je tudi tehnologija izvedbe uničenj, in sicer se sredstva v večini primerov uničujejo posamično, z minimalnimi količinami eksploziva. Ob izvajanju aktivnosti pa so na poligonu 208 prisotni gasilci in reševalno vozilo z zdravnikom in dvema medicinskima tehnikoma, navaja ministrstvo in dodaja, da se v času neuporabe nad lokacijo izvaja nadzor z varnostno službo, vojaško policijo in videonadzorom.

