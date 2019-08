O Marija, koliko Marij!

Ob prazniku Marijinega vnebovzetja Statistični urad RS ugotavlja, da je Marija še vedno najpogostejše žensko ime v Sloveniji. Najbolj priljubljeno je bilo do leta 1969, kasneje pa dobilo več krajših različic. Marija je tako danes gospa, ki ima v povprečju skoraj 70 let.

V Sloveniji je v začetku leta 2018 živelo 55.000 Marij, vsaj toliko jih je imelo to ime vpisano v osebnem dokumentu. Verjetno pa so v vsakdanjem življenju številne med temi klicane z eno izmed različic tega imena (Micka, Marička, Mica, Meri …), ugotavlja Statistični urad Slovenije (Surs). Marija je najpogostejše žensko ime med prebivalkami Slovenije. Tako je v povprečju ime vsaki devetnajsti ženski v Sloveniji. Marija je danes gospa, ki v povprečju šteje skoraj 70 let. Vsako leto se sicer število Marij zmanjša za približno 1.700. Leta 2010 jih je bilo 69.000, torej okoli 14.000 več kot v začetku leta 2018. Od leta 1971 do začetka 2018 se je število Marij zmanjšalo za 87.000. A čeprav se število žensk z imenom Marija vsako leto manjša, na Sursu poudarjajo, da v vrhu najpogostejših ženskih imen še nekaj let ne bo prišlo do spremembe. Marija je bilo v Sloveniji najpogostejše žensko ime za deklice, rojene do konca 60. let prejšnjega stoletja, torej do leta 1969. V začetku 2018 je bila med ženskami, starimi 78 let ali več (tj. tistimi, ki so se rodile do začetka druge svetovne vojne), Marija vsaka peta ženska te starosti. Med rojenimi v letih 1941–1950 je bila Marija vsaka sedma ženska, med rojenimi v obdobju 1951–1960 vsaka 12., med rojenimi v obdobju 1961–1970 pa vsaka 23. Slednje je bilo tudi obdobje, ko je bilo ime Marija zadnjič na prvem mestu.

Sedemdeseta leta 20. stoletja so pomenila prelom v tradiciji poimenovanja novorojenih otrok (fotografija je simbolična). FOTO: Shutterstock

Gospa Marija in gospodična Maša Sedemdeseta leta 20. stoletja so pomenila prelom v tradiciji poimenovanja novorojenih otrok. Tako je ime Marija v tistem času zdrsnilo na 21. mesto. Na lestvici najpogostejših imen pa so se začela pojavljati imena, s katerimi so bile prebivalke Slovenije do tedaj poimenovane redkeje. Ime Marija je torej v 70 letih izginilo s prvega mesta, namesto tega pa so novorojene deklice dobivale krajše različice tega imena: Maja, Mojca in Maša. Vsa ta imena naj bi po eni od razlag izhajala iz imena Marija. Ime Maja je bilo tako na prvem mestu v osemdesetih letih, Mojca na tretjem v šestdesetih in sedemdesetih, Maša pa na 10. med ženskami, rojenimi po letu 2010. V času po osamosvojitvi Slovenije se letno rodi med 9 in 26 deklic z imenom Marija. Od leta 2011 dalje jih je bilo skupaj rojenih 108 in med deklicami, mlajšimi od 7 let, je bila vsaka 660. Marija. Najpogostejše ime tudi v vseh statističnih regijah Ime Marija je prav v vseh statističnih regijah najpogostejše žensko ime, vendar pa med regijami obstajajo kar velike razlike. Med vsemi prebivalkami je v začetku 2018 imelo največ žensk ime Marija v pomurski regiji (7,9 odstotka). Tam je bila Marija v povprečju vsaka 13. ženska. Najmanj jih je bilo tedaj v obalno-kraški regiji, 3,5 odstotka. Tam je bila Marija vsaka 29. prebivalka te regije.

Različice imena Marija. FOTO: Surs