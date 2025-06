O menjavi službe razmišlja 70 odstotkov zaposlenih

Kot so še izpostavili na portalu MojeDelo, plača že nekaj časa ni več glavni motivator zaposlenih. Na prvem mestu se je utrdilo pozitivno delovno okolje, usklajenost zasebnega in poslovnega življenja ter bližina delovnega mesta.

Novo zaposlitev aktivno išče 30 odstotkov zaposlenih, kar je 15 odstotkov več kot lani in 25 odstotkov več kot leta 2022. "Trg dela je bolj živahen kot kadarkoli prej. Nižja percepcija varnosti zaposlitve in želja po boljših pogojih silita ljudi v razmislek o menjavi službe," je raziskavo strnila vodja marketinga na portalu Andreja Šobar .

Kljub pogostemu poudarjanju pomena finančne varnosti se plača kot odločilni dejavnik letos uvršča šele na šesto mesto, razen pri aktivnih iskalcih zaposlitve, kjer je četrta najpomembnejša, so še zapisali.

Pozitivno delovno okolje je v letošnji raziskavi kot najbolj izstopajoč dejavnik izpostavilo 10 odstotkov več anketirancev kot v lanski raziskavi. Močno je zrasel tudi pomen ravnovesja med zasebnim in poklicnim življenjem, pri katerem so zabeležili 20 odstotkov več omemb kot lani, medtem ko je zanimanje za dinamično ali razgibano delo opazno upadlo 16 odstotkov.

Med glavnimi razlogi za menjavo zaposlitve ostajajo boljši delovni pogoji, boljše delovno okolje ter normalen urnik ali delovni čas.

Po segmentih so sicer opazne določene razlike: beli in modri ovratniki pogosteje izpostavljajo željo po novih izzivih, pasivni iskalci pa vedno pogosteje navajajo stres in preobremenjenost, kar postaja pomemben kazalnik za prepoznavanje potrebe po menjavi delovnega okolja.