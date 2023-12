O nadaljnjem delovanju Kanina na izredni seji občinskega sveta

Svetniki so na seji sklenili, da je treba sprejeti ukrepe za zaščito premoženja. Do 8. decembra mora direktorica Sončnega Kanina občinskemu svetu predložiti dokumente o finančnem stanju, žičniških napravah in kadrovskem načrtu ter oceno stroškov poslovanja brez obratovanja krožne kabinske žičnice, torej zgolj ohranjanja premoženja.

Božič Badaličeva je že pred tem novinarjem pojasnila, da je treba naprave zagnati vsaj dvakrat na teden, skrbeti za teptalce snega, odstranjevati sneg z objektov in predvsem prožiti plazove, da se preprečijo poškodbe naprav in postaj.

Svetniške skupine bodo do izredne seje občinskega sveta pripravile tudi vprašanja za Božič Badaličevo. Za zdaj ni jasno, ali bodo na seji glasovali tudi o njenem odstopu s položaja, ki ga je sicer v sredo preklicala. Občinski svet v odsotnosti nadzornega sveta Sončnega Kanina opravlja tudi njegovo funkcijo, so se pa svetniki zavezali, da se iskanje in imenovanje novih članov opravi čim prej.