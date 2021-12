O obtožnici v zadevi Trenta bodo odločali na celjskem sodišču

Sojenje se bo tako lahko začelo le, če bo izvenobravnavni senat zavrnil ugovor in bo obtožnica postala pravnomočna.

Kot piše Dnevnik, je obramba navajala dvom o nepristranskosti sodišč na območju ljubljanskega višjega sodišča, svoj dvom pa je argumentirala s sojenjem v zadevi Patria in dejstvom, da je Janez Janša proti nekaterim sodnikom iz te zadeve vložil tožbo. Iz sklepa Vrhovnega sodišča pa je razvidno, da sta Janša in njegov odvetnik Franci Matoz vložila predlog, s katerim sta želela doseči, da bi Janši in soobtoženima sodili v Novi Gorici, navaja časnik.