O opoziciji

V trenutnem sklicu Državnega zbora, nasproti tretji vladi Janeza Janše, stoji t. i. bipolarna opozicija. Na eni strani imamo Jelinčičevo SNS, ki skladno z lastnim cenikom, nudi podporo Janezu Janši pri legalizaciji določenih odločitvah. Lahko bi rekli, da SNS predstavlja neko vrsto tihega partnerja vladi, s katero je tudi uradno podpisala sodelovalni sporazum. Na drugi strani imamo plejado opozicijskih strank, ki so po svoji naravi, moči in funkciji v političnem prostoru, popolnoma različne.

Za zdaj je edina skupna točka opozicijskih LMŠ, SD, SAB in stranke Levica, odnos do vlade oziroma do največje koalicijske stranke SDS in njenega predsednika. Slednji je v javnem diskurzu izbral grob in pogosto primitiven diskurz, kateri poleg populistično-ideološke argumentacije pogosto vsebuje dozo sovražnega govora. Isti diskurz so sprejeli praktično vsi kadri iz kvote stranke SDS. Noč in dan med seboj tekmujejo kdo bo bolj poslušen (in primitiven), in se s takim načinom prikupil njihovem nezmotljivem predsedniku. V takšnem političnem okolju se je opozicija poenotila okrog predloga za tehničnega mandatarja. To je seveda izjemno konstruktivno, ampak problemi na ravni strank ostajajo. Gremo po vrsti.

Dr. Alem Maksuti, politolog

Leve stranke naj bi jasno izpostavljale spopad med delom in kapitalom. To naj bi bilo v srži leve ideje. Spopad dela in kapitala je v slovenskem strankarskem prostoru praktično izginil. Tej tezi do neke mere oponira stranka Levica. V svojem programu ponuja utopično idejo o drugačni (socialistični) obliki družbene ureditve. Ampak, stanka Levica svoj program izpolnjuje na način, da obstaja zunaj glavnega toka politike. Del obljub svojim volivcem je v času Šarčeve vlade poskušala uresničiti preko pritiska na koalicijske partnerje, zunaj koalicije. S tem seveda ni nič a priori narobe, ampak v trenutku ko se kot alternativa na drugi strani ponuja kombinacija neoliberalizma (NSi) in desnega populizma (SDS), je takšna pozicija do neke mere neodgovorna, in je vsekakor zaslužna za kasnejši razvoj dogodkov. Stranka Levica iz tega naslova nosi del odgovornosti za padec vlade Marjana Šarca, in posledično za oblikovanje tretje vlade Janeza Janše. Moraliziranje s strani nekaterih koalicijskih partneric iz takratne koalicije, seveda ni vredno omembe in podrobnejše analize.

Kot drugo velja izpostaviti etablirano SD. Prvi problem stranke SD je, da je – tako kot večina socialdemokratskih strank v Evropi – sprejela tezo, da je povečanje bruto domačega produkta ključno za reševanje problemov v družbi. Namesto, da bi se ukvarjali z vprašanjem redistribucije (prerazporejanja denarja od bogatih k revnim), se nenehno sprašujejo kako bodo ustvarili več in od tega najšibkejšim dali nekaj. Drug problem stranke SD je nespretnost izbora tem s katerimi stranka nagovarja svojo volilno bazo. Stranka se je, preko nekdanjega predsednika Dejana Židana, zapletla v temo "Teran", ki je par excellence nacionalistična tema. Pri komuniciranju takšne teme leve stranke vedno izgubljajo, ker se debata vedno konča v okvirih konformističnih argumentov. Kar je še hujše, namesto, da bi se tem temam poskušal izogniti, pri obrambi svojih stališč Židan prisega na iste argumente kot desnica: "Teran je izključno Slovensko vino", kar seveda ni res. Kakorkoli to nacionalistom ni všeč, Teran je vino (geografska označba), iz sorte Refošk, ki je značilno za Kraško planoto in ga pridelujejo tudi v Italiji.

Predstavniki opozicije

Tretji, in verjetno največji problem opozicijske SD, je komunikacija v relaciji do vlade. Mogoče je to posledica dejstva, da je stranka več časa bila v različnih vladah v katerih je, preko resorjev, ki so jih vodili ministri iz njihove kvote, komunicirala vnaprej izbrane teme. Posledica otopelosti političnega instinkta je najbolj vidna na primeru poziva izpred nekaj tednov: "Za šolo brez mask". S tem so v stranki SD poskušali nagovoriti skupino ravnateljev, ki sama po sebi ni koherentna in ne more predstavljati volilno telo ene stranke. Nepremišljenost komunikacije je rezultirala v tem, da je del javnosti stranki SD prilepil etiketo nekoga, ki v času največje Covid-19 krize, poziva k nespoštovanju ukrepov. To so izkoristili satelitski mediji stranke SDS, z možnostjo, da poleg stalnega blatenja Tanje Fajon, blatijo še strankino brezpredmetno sporočilnost. Naslednja je stanka SAB. Gre za stranko številnih obrazov v zelo specifični poziciji. Nosi ime predsednice stranke, ki ni poslanka. Poslansko skupino vodi podpredsednica, ki pa je pogosto v senci najglasnejšega poslanca. Marko Bandellina sejah parlamenta duhovito obračunava s poslanci iz koalicije, predvsem s kolegi iz SMC-ja, s katerimi je nekoč bil v koaliciji. Nekoliko bolj problematičen je v komunikaciji s kolegi s katerimi obračunava na ravni testosterona. Bandelli je verjetno najboljši primer prototipa podkapacitiranega politika. Ko je v opoziciji izkorišča svoje retorične sposobnosti, ko pa je minister pa pozabi na politične in moralne standarde. Kljub nekoliko drugačnem epilogu bi lahko rekli, da je Marko Bandelli Aleksandra PivecŠarčeve vlade.

Stranka SAB v opoziciji ima številne probleme. Moraliziranje in užaljenost Alenke Bratušekv relaciji do Marjana Šarca, stranki ne bo pomagala pri preživetju na naslednjih volitvah. Manko lokalne mreže in nejasen ideološki profil ("socialno-liberalni"), s posebnim poudarkom na upokojencih, stranki ne zagotavljajo jasne politične pozicije. Kljub dejstvu, da je vladna SMC politično truplo, od katerega bi lahko odnesli nekaj glasov, stranka SAB stoji pred resnim izzivom kaj naj naredi sama s seboj. Pred časom predstavljene alternative, o potencialni združitvi s kakšno drugo stranko, niso dobra popotnica. Zadevo dodatno otežuje dejstvo, da stranka SAB nima stalne prisotnosti v medijih, kar gre pripisati velikem številu opozicijskih strank in nenačrtni komunikaciji, ki je posledica amaterizma PR-ja in podkapacitiranosti najetih svetovalcev. Ostane še stranka LMŠ. Kot zadnja v nizu novih strank in novih obrazov, tudi stranka LMŠ ima svoje dileme. Po prevzemu oblasti in padcu vlade se je stranka prvič znaša v opoziciji kjer stvari potekajo drugače kot v vladi. Pred stranko je tako postavljenih več nalog. Prva je iskanje odgovora na vprašanje kdo oziroma kaj smo, in kdo so naši volivci. V volatilnem strankarskem sistemu v katerem so razmerja med strankami in volivci, na t. i. levi sredini, popolnoma spremenjena, je to izrazito težko vprašanje. Dejstvo je, da stranka LMŠ deluje v sistemu kjer velja teorija zero sum game. To pomeni, da bo volilni uspeh stranke LMŠ, tako kot leta 2018, v največji meri odvisen od (ne)uspeha aproksimativno najbližjih strank. V tem smislu so volivci zdesetkane SMC za stranko LMŠ idealna priložnost. V isti paket sodijo volivci strank DeSUS in SAB ter neopredeljeni volivci katerih mobilizacija bo ključnega pomena za vse stranke opozicije.

Koalicija