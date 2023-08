O orožju, najdenem med sanacijo poplav, nemudoma obvestite Policijo

Oškodovanci obsežnih poplav so lahko tudi imetniki orožja in streliva, zato lahko pride do situacije, ko se to najde pri odstranjevanju posledic ujme, so sporočili z notranjega ministrstva. Najditelje pozivajo, naj o najdbi nemudoma obvestijo policijo, počakajo njen prihod, upoštevajo njena navodila in se orožja ali streliva ne dotikajo.

Imetnike orožja pa ministrstvo prosi, naj o izgubi svojega orožja in streliva nemudoma obvestijo Policijo in nato še upravno enoto. Po podatkih ministrstva za notranje zadeve, je bilo 7. avgusta med fizičnimi osebami in poslovnimi subjekti v Sloveniji registriranih 45.431 lastnikov orožja, ki imajo v lasti 162.751 kosov orožja. icon-expand Poplave o Savinji FOTO: Bobo Slovenijo je v minulih dneh prizadela najhujša naravna nesreča v zgodovini samostojne države. Obsežne padavine so povzročile poplave in sprožile plazove, ki so opustošili dve tretjini države. Odtekla voda za sabo pušča porušene ceste, mostove, komunalno infrastrukturo, številni so ostali brez domov. Prizadetim v ujmi in po njej pomagajo tako v civilni zaščiti kot gasilci in prostovoljci, pomoč zbirajo humanitarne organizacije, prišla pa je tudi iz tujine.