O podeljevanju frekvenc 5G družbi BTC in zaposlitvi Koprivnikarja tudi na nujni seji DZ

Koprivnikar je prek Facebooka obtožbe zanikal. Kot je poudaril, lahko testne frekvence za 5G več slovenskih podje tij in organizacij uporablja začasno na podlagi zakona in javnega poziva. Podlago za dodelitev ima Akos po njegovih besedah kot neodvisna agencija v zakonu, ki je sledila priporočilom Evropske komisije.

Najbolj kritično se jim zdi "to, da lahko nekdo brez dražbe podeljuje frekvence, nato pa čez tri mesece dobi zaposlitev v podje tju, ki je brez dražbe dobilo frekvence". V NSi pričakujejo odzive nekdanjega ministra Borisa Koprivnikarja , Komisije za preprečevanje korupcije in računskega sodišča.

Glede zaposlitve v BTC pa je Koprivnikar še dejal, da je prejel vrsto ponudb za zaposlitev, a se je odločil "za sodelovanje z BTC, ker poznam njihove razvojne projekte ter bom lahko doprinesel s svojim znanjem in izkušnjami".

Odzvali so se tudi v SMC, kjer so zapisali, da primer "zahteva pojasnilo tistih, ki so zanj odgovorni", kar njihova stranka po njihovih besedah ni. "Ker pa je Boris Koprivnikar naš član, so vprašanja, ki jih mediji naslavljate na nas, razumljiva. V SMC od naših članov, zlasti najbolj izpostavljenih, pričakujemo in zahtevamo odgovorno, pregledno in pravno nesporno delovanje," so poudarili.

Verjamejo, da je Koprivnikar na položaju ministra deloval v skladu s temi pričakovanji, in pričakujejo, da bo storil vse, da bo svoje ravnanje pojasnil tako, da ne bo dvoma v upravičenost njegovih odločitev, so še dodali.

Akos je k prijavi projektov za testiranje in prihodnjo rabo tehnologije 5G pozval lani v sodelovanju z ministrstvom za javno upravo in na pobudo Evropske komisije. Na pobudo se je odzvala tudi družba BTC, ki s hčerinskim podjetjem AV Living Lab razvija ekosistem za testiranje povezanih in avtonomnih vozil na območju BTC Cityja Ljubljana.

V Akosu so v odzivu za medije očitke zavrnili in poudarili, da BTC ni edino podjetje s podeljenimi testnimi frekvencami. Prejeli so jih še na AMZS, v Elektru Gorenjska in na Internet Institutu.