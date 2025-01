O Poklukarju in Jušiću niso spregovorili 'niti besede'

Ob interpelaciji Boštjana Poklukarja je bilo pričakovati, da bo koalicija na današnjem sestanku pred sejo vlade spregovorila tudi o tem, a je Lenart Žavbi zatrdil, da o ministru niso spregovorili niti besede. Prav tako po njegovih besedah niso govorili o generalnem direktorju Policije Senadu Jušiću.

V poslanski skupini Svoboda so se sicer s Poklukarjem sestali v torek in mu izrekli podporo, ni pa še jasno, kako se bodo opredelili poslanci SD in Levice. Žavbi po sestanku ni želel komentirati nekaterih izjav koalicijskih partneric, dejal je, da ne bo komentiral strategij in taktik drugih strank.