O predlogih ukrepov s kmetijsko ministrico: znižanje cene kmečke nafte, gnojil

Namen današnjega sestanka je bil po ministričinih besedah nadaljevanje dialoga in izmenjava mnenj različnih deležnikov vzdolž agroživilske verige. Odprli so več področij po posameznih sektorjih in različnih pobud. "Danes je bil prvi uvodni sestanek o tem, na kakšen način se lahko Slovenija pripravi, da ne bi prihajalo do motenj," je ponovila.

Dogovorili so se za nov sestanek v prihodnjem tednu v okviru delovne skupine. "Menim, da je prav, da smo pripravljeni, da znamo predvideti določene okoliščine glede na svetovne trende in motnje na trgih," je dejala Mateja Čalušić.

Cilj je zagotovili predvsem hrano, ki bo potrošnikom dostopna tudi z ekonomskega vidika, na drugi strani pa to ne sme negativno vplivati na partnerje v agroživilski verigi.

"Mi smo pripravili osnovna izhodišča, ki jih moramo obravnavati tudi znotraj vlade," je še pojasnila ministrica. Eden od predlogov je tudi znižanje stopnje DDV na osnovna živila na pet odstotkov. Kot je pojasnila Čalušićeva, so danes razpravljali v smeri, ali je to dovolj ciljan ukrep in ali bo zajel vse tiste skupine, ki jih želijo zaščititi. Razprava o tem se bo nadaljevala, je napovedala.