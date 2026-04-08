Slovenija

O predlogih ukrepov s kmetijsko ministrico: znižanje cene kmečke nafte, gnojil

Ljubljana, 08. 04. 2026 14.48 pred 20 dnevi 3 min branja 5

Avtor:
STA Ti.Š.
Na srečanju so deležniki kot najbolj urgentno izpostavili pomoč na področju energentov.

O interventnih ukrepih, s katerimi bi omejili posledice zaostrenih razmer na Bližnjem vzhodu, so danes z ministrico Matejo Čalušić razpravljali deležniki v agroživilski verigi. Oblikovali bodo delovno skupino, so pa po ministričinih besedah kot prioriteto izpostavili pomoč na področju energentov. Znova se bodo sestali naslednji teden.

Namen današnjega sestanka je bil po ministričinih besedah nadaljevanje dialoga in izmenjava mnenj različnih deležnikov vzdolž agroživilske verige. Odprli so več področij po posameznih sektorjih in različnih pobud. "Danes je bil prvi uvodni sestanek o tem, na kakšen način se lahko Slovenija pripravi, da ne bi prihajalo do motenj," je ponovila.

Dogovorili so se za nov sestanek v prihodnjem tednu v okviru delovne skupine. "Menim, da je prav, da smo pripravljeni, da znamo predvideti določene okoliščine glede na svetovne trende in motnje na trgih," je dejala Mateja Čalušić.

Cilj je zagotovili predvsem hrano, ki bo potrošnikom dostopna tudi z ekonomskega vidika, na drugi strani pa to ne sme negativno vplivati na partnerje v agroživilski verigi.

"Mi smo pripravili osnovna izhodišča, ki jih moramo obravnavati tudi znotraj vlade," je še pojasnila ministrica. Eden od predlogov je tudi znižanje stopnje DDV na osnovna živila na pet odstotkov. Kot je pojasnila Čalušićeva, so danes razpravljali v smeri, ali je to dovolj ciljan ukrep in ali bo zajel vse tiste skupine, ki jih želijo zaščititi. Razprava o tem se bo nadaljevala, je napovedala.

O interventnih ukrepih se je z deležniki danes pogovarjala tudi ministrica za kmetijstvo Mateja Čalušić.
O interventnih ukrepih se je z deležniki danes pogovarjala tudi ministrica za kmetijstvo Mateja Čalušić.
FOTO: Luka Kotnik

Na srečanju so sicer deležniki kot najbolj urgentno izpostavili pomoč na področju energentov.

Po pojasnilih predsednika Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) Jožeta Podgorška so razpravljali o omejitvi marž v verigi preskrbe s hrano, regulaciji DDV za nekatere ključne prehranske izdelke ... "Tega vprašanja danes nismo dorekli, lahko pa poudarim, da je večina nas, torej nevladnih organizacij, precej zadržana do takšnih ukrepov, kajti omejitev marž, znižanje DDV – to je resen poseg v tržne razmere," je dejal po sestanku.

Sami so po Podgorškovih besedah predlagali ukrepe, ki ciljno pomagajo tistim sektorjem, ki so v težavah. "Govorili smo tudi o predvsem ukrepih za stabilizacijo, znižanje cene kmečke nafte, gnojil, repromaterialov, pogovarjali smo se o količinah, ki bi jih bilo potrebno vmes uvesti v blagovne rezerve, tudi gnojila, semena, morda sredstva za varstvo rastlin, da stabiliziramo pridelavo, ko je, ko je ta ogrožena," je naštel.

Kot je dodal, so predlagali tudi nekatere ukrepe, med njimi reprogram kreditov za kmetije, ki so sredi investicij, ugodne kredite za zagon proizvodnje in med drugim ukrepe za zamik dodatnih stroškov pri namakalnih sistemih.

"Ta kriza je vsaj za slovensko verigo oziroma kmetijsko prehranski sistem prišla v sila neugodnem času, kajti lani smo z dvigom minimalne plače in z božičnico praktično porabili ves manevrski prostor, da bi lahko kakršnekoli dodatne stroške sploh še vključevali v kmetijsko prehranske sisteme in zato je pritisk sedaj še toliko večji," je dodal Podgoršek.

Po njegovih besedah je treba najprej zajeziti visoke stroške na kmetijah. "Govorimo o gorivu in o gnojilih. Pri kmečki nafti pričakujemo, da bo tudi Slovenija ena od tistih pobudnic na ravni EU, da se lahko za gorivo za kmetijstvo še dodatno znižajo trošarine," je dejal.

Na srečanju so deležniki kot najbolj urgentno izpostavili pomoč na področju energentov.
Na srečanju so deležniki kot najbolj urgentno izpostavili pomoč na področju energentov.
FOTO: Bobo

Tudi novi predsednik Sindikata kmetov Slovenije Ivan Brodnjak je dejal, da so v sindikatu izredno zaskrbljeni zaradi razmer, predvsem zaradi podražitve in pa pomanjkanja naftnih derivatov, velik problem predstavlja tudi pomanjkanje mineralnih gnojil. "Predvsem pa nas skrbi dejansko stanje duha na kmetijah, in sicer zaradi tega, včasih tudi žaljivega odnosa do kmetijstva," je opozoril.

kmetijska ministrica Mateja Čalušić interventni ukrepi kmeti energenti
KOMENTARJI5

Smuuki
09. 04. 2026 11.21
Lumpen proletariat se razburja zakaj bi bila kmečka nafta cenejša. Naj bo za kmete po 3€ zaradi mene ampak tudi cene hrane bido trikrat višje. Kaj še vedno verjamejo da bo kdo drugje dobival denar in bo pod lastno ceno prodajal? So pa ottimisti. Kdor ne zmore novih stroškov po nizkih, prenizkih cenah kaj naredi? Počaka da propade ali pa ustavi kmetijo da ne dela minusa. In to se zdaj dogaja. Če tega v mestih ne vidite še ne pomeni da tega ni. Če ne zmoreš pokrivati stroškov s prodajo izdelkov se greš samo še samooskrbo. Povsem pričakovana reakcija. Vi kar pišite zakone ki ne pijejo vode ampak bodo sami sebi namen. Naša kmetija je ta korak že storila. Ne bomo trepetali nafta ja nafta ne. Ne boste mi praznili denarnice z visokimi cenami goriva. Naj čaka pogojev ko se bo delati splačalo. Če je za vse prav je zame tudi
konc
09. 04. 2026 09.06
Ta gospa, je ena izmed najbolj nesposobnih kmetijskih ministrov vseh časov. Cel mandat ni naredila skoraj nič. Samo prazno lapanje in obljube.
murate
08. 04. 2026 15.23
Ok ,kolk bodo spustili cene...
Deathstar
08. 04. 2026 14.51
Katera pa je kmečka nafta??? Spet bodo hodil na zalogo tankat s 1000l cisternami na zalogo....
Smuuki
09. 04. 2026 11.12
Pa ti res nimaš pojma kaj pišeš. 1000 l so trije rezervoarji. Kaj je tu problem? Zakaj bi moral traktor 29 km v vsako stran po cesti tankat? Kaj tebi ni jasno
bibaleze
Portal
Veselje v Celju: Rudi Požeg Vancaš drugič postal oče
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Srčen poklon Dejana Vunjaka očetu, ki bi danes praznoval 64 let
Srčen poklon Dejana Vunjaka očetu, ki bi danes praznoval 64 let
zadovoljna
Portal
Zaljubila sta se v šovu, tako je videti njuno življenje danes
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Njo ljubi sin Branka Đurića
Njo ljubi sin Branka Đurića
vizita
Portal
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
cekin
Portal
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
moskisvet
Portal
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
okusno
Portal
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
voyo
Portal
Kmetija
Verstappen: Po svoji poti
Verstappen: Po svoji poti
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
