O prihodnjih korakih po Šarčevem odstopu danes SDS, DeSUS in SD

Po odstopu premierja Marjana Šarca bodo danes o prihodnjih potezah razpravljali organi SD, DeSUS in SDS. V SD želijo na predčasne volitve. Da so te najverjetnejša možnost, je v prvem odzivu ocenil tudi prvak SDS Janez Janša, čeprav se vedno glasneje govori o poskusu oblikovanja nove koalicije okoli SDS. Za pogovore o tem so tudi poslanci DeSUS.

DZ se je v sredo seznanil z odstopom Marjana Šarca s položaja, s čimer je prenehala funkcija celotni vladi. Ta se bo danes sicer sestala na seji, je pa odslej omejena zgolj na opravljanje tekočih poslov. Temu lahko sledi oblikovanje nove koalicije in imenovanje mandatarja ali pa predčasne volitve. Za slednje so se zavzeli v Šarčevi LMŠ ter v Levici in v SD. Tudi prvak SDS Janez Janša je v prvem odzivu na Šarčev odstop sicer ocenil, da so daleč najbolj verjetna in verjetno daleč najboljša možnost predčasne volitve. Bi se mu zdelo pa smiselno, da politika vmesni čas izkoristi za sprejem nujno potrebnih zakonov. Tako so se že pojavili razmisleki o nekakšni prehodni, projektni vladi, ki bi nekoliko odložila volitve, a ne do konca mandata, pač pa denimo za leto dni. Tudi druge stranke namreč razmišljajo o tem, kaj vse bi še rade spravile skozi parlamentarno sito, preden svojo usodo prepustijo volivcem. Med drugim v SAB zagovarjajo tudi sprejetje sprememb volilne zakonodaje s ciljem uskladitve z ustavo. Prvak SDS Janez Janša je v prvem odzivu na Šarčev odstop sicer ocenil, da so daleč najbolj verjetna in verjetno daleč najboljša možnost predčasne volitve. FOTO: Miro Majcen Za novo koalicijo so v SMC, v SNS, v NSi pa pogovorov ne zavračajo, četudi so že začeli priprave na volitve. Med strankami, ki bodo, kot kaže, sodelovale v pogovorih o novi vladi, pa bo očitno tudi DeSUS, vsaj če bo stranka sledila priporočilom njihove poslanske skupine. Njihov poslanec Ivan Hršak je že ocenil, da bi bilo oblikovanje nove koalicije za državljane boljša rešitev. Vodja poslanske skupine Franc Jurša pa je v sredo dodal, da je DeSUS z SDS sodelovala že dvakrat in bila zatem relativno zelo uspešna na volitvah. S svojimi stališči bodo poslanske skupine parlamentarnih strank prihodnji teden seznanile tudi predsednika republikeBoruta Pahorja, ki ima za morebiten predlog mandatarja 30 dni časa.