O primeru Novič bo odločalo ljubljansko višje sodišče

Čeprav je obramba menila, da je za ponovno odločanje ljubljanskih višjih sodnikov o zadevi okrnjen videz nepristranskosti, je vrhovno sodišče ocenilo, da pogoji za prenos krajevne pristojnosti niso izpolnjeni, saj se napačne odločitve senata lahko sanirajo s pomočjo pravnih sredstev oziroma instančnega sojenja.

Obramba je prenos krajevne pristojnosti predlagala, ker gre za razvpito zadevo in ker bi morda tudi v drugo višji sodniki želeli "pokriti" odločitev svojih kolegov s prvega sojenja, da Novič ni kriv. Ne nazadnje pa tudi zato, ker so bili praktično vsi sodniki tega sodišča vsak po svoje že vpleteni v ta primer; odločali so na primer o priporu ali drugih procesnih sklepih, je za Dnevnik povedal zagovornik Milka Noviča Žiga Podobnik.

Novič je bil aprila 2017 na ljubljanskem okrožnem sodišču obsojen umora direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika. Ljubljanski višji sodniki so decembra 2017 sodbo potrdili, prav tako tudi 25-letno zaporno kazen. Lanskega oktobra je vrhovno sodišče obe sodbi razveljavilo in odredilo novo sojenje. Novi senat ljubljanskega okrožnega sodišča je Noviča oprostil, in ker se je tožilstvo na to odločitev pritožilo, so zdaj spet na potezi višji sodniki. Ti prvostopenjsko sodbo lahko potrdijo, spremenijo ali razveljavijo in znova odredijo novo sojenje.