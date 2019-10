O protivetrni ograji na vipavski hitri cesti se govori že dve desetletji

O protivetrni zaščiti na hitri cesti med razcepom Nanos in Ajdovščino se govori že od odprtja tega odseka za promet, torej že dve desetletji. Za njeno postavitev se zavzemajo predvsem prevozniki, ki so zaradi burje morali včasih prisilno stati tudi več dni ali si izbrati drugo, daljšo pot.

Leta 2006 so v Razvojni agenciji Rod pripravili študijo, s katero so ugotovili, da škoda, ki jo ima zaradi zapiranja ceste zaradi burje gospodarstvo v Zgornji Vipavski dolini, znaša približno 2,5 milijona evrov na leto. "Zelo težko bi ocenili dejansko škodo, ki nastaja gospodarstvu zaradi burje, saj so tedaj ocenjevali le škodo, ki je nastajala gospodarstvu v zgornjem delu Vipavske doline," je danes povedal Rondič.

Že dolgo se s težavami zaradi vetra soočajo v ajdovskem podjetju Incom. "Pri nas izvozimo kar 94 odstotkov celotne proizvodnje, zato so omejitve prometa zaradi burje resnično velik problem, saj pomenijo tudi upad realizacije. Želimo si postavitve teh protivertrnih ograj," je povedal vodja logistike v Incomu Samo Vrtovecin dodal, da dnevno odpremijo med 15 in 20 tovornjakov, kar avtomatično pomeni zamude pri dobavi in tudi morebitne kazni zaradi tega.

"Zdaj upam, da je resnično prišel čas, da se soočimo s tem problemom," je še dejal Vrtovec.