O razpisu za e-vinjete tudi poslanci, Vrtovec zaupa Darsu

Če se po ministrovih besedah ugotovi, da so bili postopki vodeni netransparentno, in bo kateri izmed neizbranih ponudnikov to dokazal, potem imamo v Sloveniji za to pristojne institucije. Prepričan je, da se bo s postopkom ukvarjala državna revizijska komisija, saj so v enem od neizbranih ponudnikov že napovedali pritožbo. " Si pa želim, da bi prišlo do teh odločitev čim hitreje, da zaradi naše birokracije ne bomo zamudili rokov, ki so zastavljeni, " je dodal.

Dars je na razpisu za vzpostavitev sistema elektronske vinjete izbral slovaški Skytoll, poleg njega pa sta ponudbo oddala še Iskratel v partnerstvu z madžarskima ARH Informatics in Dataking Informatikai ter konzorcij podjetij Marand, Telekom Slovenije, Pošta Slovenije in Kapsch.

Časnik Delo je medtem poročal, da izbrani Skytoll nima izkušenj z vzpostavitvijo nadzornega sistema za e-vinjete, pa tudi da je Dars javno naročilo večkrat spremenil. Spremembe naj bi Skytollu omogočile konkuriranje za posel v Sloveniji.

Med drugim je Dars spremenil zahtevano referenco, da so ponudniki vzpostavili vsaj en sistem za tehnični nadzor e-vinjete, ki temelji na samodejnem prepoznavanju registrskih tablic in ki vključuje vozila do nosilnosti 3,5 tone. Z dodatkom k razpisu so kot referenco dovolili tudi vzpostavitev sistema za tehnični nadzor cestninjenja za tovorna vozila, poroča Delo.

Skytoll je sistem elektronskega cestninjenja za tovorna vozila vzpostavil na Slovaškem in Češkem. Na Češkem je sistem v veljavi od 1. decembra 2019, podatek pa je po poročanju Dela pomemben zato, ker je Dars v razpisu od ponudnikov zahteval, da so delovanje referenčnega sistema vzdrževali najmanj 12 mesecev. Dars je kot rok za oddajo ponudbe sprva določil 4. november, a v tem primeru Skytoll še ne bi izpolnjeval zahteve glede 12-mesečnega vzdrževanja sistema. V Darsu so pozneje po poročanju časnika rok premaknili na 1. december, torej na dan, ko je bil češki sistem v veljavi točno eno leto.

"V javnem razpisu je bil edini cilj družbe Dars dobiti usposobljenega ponudnika, da bi uporabniki slovenskih avtocest in hitrih cest letos decembra po 13 letih dobili prijaznejši način cestninjenja kot korak k digitalizirani družbi. Pri javnem razpisu tako ne favoriziramo nobenega ponudnika–razpis smo vodili skladno s področno zakonodajo in povsem transparentno," so se za Deloodzvali v Darsu.

V poslanski skupini SAB bodo medtem na to temo zahtevali sklic nujne seje komisije DZ za nadzor javnih financ. "V stranki SAB ves čas zagovarjamo transparentno, zakonito in gospodarno porabo javnega denarja, pri razpisu za e-vinjete pa je očitno veliko stvari šlo narobe. Javnosti je treba predočiti dejstva in ugotoviti, ali so bila oškodovana javna sredstva," so zapisali v SAB.

A Vrtovec je prepričan, da bodo morali pobudniki seje odgovoriti na vprašanje, zakaj bi moral biti izbran nekdo, ki je oddal za 17 milijonov evrov dražjo ponudbo od izbrane, ali pa nekdo, ki ni izpolnjeval pogojev za vzpostavitev tega sistema.