Slovenija

O režimu gibanja med bolniško odsotnostjo bo seznanjen tudi delodajalec

Ljubljana, 27. 11. 2025 13.18 | Posodobljeno pred 27 minutami

Avtor
STA , N.L.
Komentarji
20

Vlada je na seji sprejela besedilo predloga zakona o dodatnih interventnih ukrepih na področju zdravstva. Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je pojasnila, da predlog zakona prinaša številne rešitve na več področjih, med drugim želijo z ukrepi za obvladovanje absentizma preprečiti zlorabe bolniškega staleža. O režimu gibanja med bolniško odsotnostjo bo obveščen tudi delodajalec, predlog zakona pa določa tudi možnost odvzema nadomestila v primeru zlorabe bolniškega staleža.

Slovenija je med prvimi državami v Evropi po številu dni odsotnosti z dela zaradi bolezni.
Slovenija je med prvimi državami v Evropi po številu dni odsotnosti z dela zaradi bolezni. FOTO: Shutterstock

Prevolnik Rupel je dejala, da je absentizem v Sloveniji velik problem, ki zahteva visoka finančna sredstva, Slovenija pa je med prvimi državami v Evropi tudi po številu dni odsotnosti z dela zaradi bolezni.

Na tem področju z interventnim zakonom urejajo laični nadzor, ki ga Zavod za zdravstveno zavarovanje sicer že izvaja, a ni urejen na zakonski ravni. Ureja tudi določitev režima gibanja med bolniško odsotnostjo, o katerem bosta seznanjena tako zavarovanec kot delodajalec. Predlog zakona določa tudi možnost odvzema nadomestila v primeru zlorabe bolniškega staleža, "kar krepi odgovornost zavarovancev pri uveljavljanju pravice do nadomestila plače zaradi odsotnosti z dela zaradi bolezni".

Dodatna sredstva za bolnišnice s kumulativnimi izgubami

Interventni zakon predvideva tudi zagotovitev dodatnih sredstev za bolnišnice s kumulativnimi izgubami. Te so po besedah ministrice nastale predvsem zaradi dolgoletnega neustreznega vrednotenja bolnišničnih obravnav, ki niso odražale realnih stroškov. "S tem ukrepom se tako zagotovijo sredstva, da lahko bolnišnice poravnajo neplačane obveznosti oziroma odplačajo posojila, ki so jih nekatere najele pri zakladnici, da so lahko tekoče poslovale," je pojasnila. Meni, da bodo tako dosegli stabilnejše poslovanje javnih zdravstvenih zavodov in hkrati ohranili ustrezno dostopnost pacientov do zdravstvenih storitev in kakovostne zdravstvene oskrbe za prebivalce.

Predlog zakona dopušča dodatno možnost sklepanja pogodb o medsebojnem sodelovanju med izvajalcem zdravstvene dejavnosti v javni zdravstveni mreži in zasebnim izvajalcem zdravstvene dejavnosti, če gre za zobotehniko, ortotiko, protetiko, optiko in optometrijo za največ 12 mesecev.

Z zakonom urejajo tudi vir financiranja mentorskega dodatka iz proračuna, ki zaposlenim pripada že danes in je zapisan v kolektivni pogodbi, vendar vir financiranja ni bil urejen.

Valentina Prevolnik Rupel
Valentina Prevolnik Rupel FOTO: Luka Kotnik

Za ureditev stanja na področju urgentne medicine zakon uvaja finančno spodbudo za izbiro te specializacije. "Verjamem, da bomo s tem in drugimi ukrepi povečali zanimanje za to specializacijo in vpis. Veste, da je bil na jesenskem razpisu za specializacije iz urgentne medicine prijavljen samo en kandidat," meni Prevolnik Rupel.

V predlogu podaljšujejo tudi nekatere ukrepe iz prejšnjih interventnih zakonov, "ki so se izkazali za učinkovite". To so med drugim prenos nekaterih kompetenc izbranega osebnega zdravnika na medicinske sestre in enotna stopnja znanja slovenskega jezika B2 za tuje delavce. Uvedli pa bi tudi stopnjo znanja slovenskega jezika B1 za bolničarja negovalca.

Na današnji seji je vlada obravnavala tudi predlog zakona o zdravstveni negi in babištvu, a so obravnavalo prekinili, ker gre za sistemski zakon in ga bo obravnaval tudi ekonomsko-socialni svet. Vlada naj bi ga po besedah Prevolnik Rupel ponovno obravnavala na naslednji seji.

Afera Litijska: Kaj se dogaja s famozno sodno stavbo?

KOMENTARJI (20)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
vicente
27. 11. 2025 13.45
Če bo bog dal zdravje grem naslednji teden na bolovanje
ODGOVORI
0 0
Rudar1
27. 11. 2025 13.44
Levi in desninkekec, kaj pa e sploh ne bi več delali. Denar pa bi z druzino hodili nabirat v gozd, saj le ta raste na drevesih-a ne?
ODGOVORI
0 0
leviindesnikekci
27. 11. 2025 13.41
-1
Kam smo prisli. Ze tako bi moral veljati vsaj 4 dnevni delovnik, da imamo ljudje vec casa zase in svojo druzino. 4 dni v tednu po 6 ur na dan. Ampak zal drzava prevec pokrade in jo je potrebno hraniti. Da se o davkih ne pogovarjamo. In potem se pricakujejo, da bodo ljudje z nizkotnimi placami se garali na polno vse delovne dni v letu? Dajte no.
ODGOVORI
0 1
brezveze13
27. 11. 2025 13.39
+2
zavarovalnice so si izmislile razne oblike zavarovanja dnevne odškodnine , zavarovanje plač , tisoč in ena obcija zavarovanj , ko je potrebno potem nekomu izplačati premije iz naslova zavarovanj pa boli to je to ta problem, tisti ki nimajo teh zavarovanj nimajo kaj izkoriščati in komaj čakajo da gredo nazaj v službo da ni prevelik izpad dohodka
ODGOVORI
2 0
Želko Kacin
27. 11. 2025 13.38
+2
poznam človeka ki se je zdravil v kafani
ODGOVORI
2 0
Janez23
27. 11. 2025 13.37
-2
Kdor zlorablja bolniško, se ga da v čakalno dobo za evtanazijo, pa bo hitro ozdravel.
ODGOVORI
0 2
Blue Dream
27. 11. 2025 13.34
+4
Pravilno je da se tiste ki zlorabljajo bolniško kaznuje
ODGOVORI
4 0
stoinena
27. 11. 2025 13.34
+3
ah, učiteljice se bodo lahko sprehajale in laufale za fit postavo.
ODGOVORI
3 0
stoinena
27. 11. 2025 13.34
+2
tudi na zabavah jih najdeš. to vse zdravniki predpišejo za sprostitev.
ODGOVORI
2 0
BARK
27. 11. 2025 13.33
+5
kdor je pošten ga ne moti tko da....
ODGOVORI
5 0
Prelepa Soča
27. 11. 2025 13.31
Privatniki že leta kontrolirajo.
ODGOVORI
0 0
Verus
27. 11. 2025 13.27
+3
Pravilno! ZAKAJ? Veliko krasnih ljudi nima službe, ker je v dražvi gospodarska lukna, veliko šalabajzerjev pa prejema plačo in se sprehaja okrog, potuje itd. Naj zaposlitev dobi tisti-a, ki delo opravlja s srcem, ne pa nekdo, ki ima "šiht".
ODGOVORI
6 3
ČrniGad
27. 11. 2025 13.25
+4
Bodo sledili telefonom?
ODGOVORI
5 1
Smuuki
27. 11. 2025 13.30
+2
Upravičeno bi sledili telefonom. Vsa bosna, srbija na delu v Sloveniji je ob petkih bolna. Javna tajna pa nihče nič ne ukrene. Vsem nizje plače iz tega razloga pa se še vedno nihče ne zgane. Zdaj so že na vodilnih mestih in svojim tolerirajo vse. Njihova povezanost je močnejša kot razum in je to možno izvesti
ODGOVORI
4 2
Suzi66
27. 11. 2025 13.31
+0
ga pustim doma in problem rešen :))
ODGOVORI
1 1
stoinena
27. 11. 2025 13.36
+2
če se ti ne da delat, daj odpoved, bo kdo drugi.
ODGOVORI
2 0
kr nekdo
27. 11. 2025 13.36
Jaz imam privat telefon za privat zadeve tako, da v službi ne vedo za številko in to že krepkih 20 let.
ODGOVORI
0 0
BARK
27. 11. 2025 13.37
+2
pol jih pa dobijo pa jok fasizem nevem kaj....ja res je ..plus javna uprava je ooogromno na bolniski brez kontrole
ODGOVORI
2 0
