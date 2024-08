'Spremembe in nadgradnje zakonov so bile v pripravi že pred nedavnimi dogodki'

Že več tednov se stroka, politika, pa tudi laična javnost ukvarjajo z romsko tematiko. Danes je med notranjim in pravosodnim ministrstvom potekal neformalni brifing, ministrica Andreja Katič pa je po njem predstavila glavne točke sestanka. Udeležencem so predstavili tudi aktivnosti pravosodnega resorja. "Načrtujemo prenovo kazenske zakonodaje, nadaljujemo s pripravo zakona, ki bo obravnaval mladoletne storilce kaznivih dejanj. Ob tem pa pripravljamo tudi celovitejšo novelo Zakona o prekrških, Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora itd.," je naštela Katičeva ter poudarjala, da je bilo vse to v pripravi že pred nedavnimi dogodki, ki so ujeli pozornost javnosti.