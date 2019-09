O strukturnih reformah

Problem, ki ne bi smel ostati na ravni lingvistične razprave, predstavlja vprašanje: kaj pa je to strukturna reforma? Politika se je poenotila okrog stališča, da je pojem strukturna reforma le vprašanje metode, torej poti, po kateri bomo postali bolj uspešna država. Pri tem praktično pozabljajo na vprašanje ideologije in sebe ponujajo kot neideološke formacije, ki ne želijo bili ne levi in ne desni, ampak Sloveniji želijo samo dobro. Namesto resnega premisleka o temeljnih družbenih delitvah, ki bi odpravile nekatere anomalije, smo raje izbrali pozicijo preseganja delitev, iz katere se izogibamo ukvarjanju z resnimi problemi. Vse skupaj poteka pod nadebudnim patronatom ”neodvisnih” mednarodnih institucij (v prvi vrsti institucij Evropske unije) in finančnih trgov, ki ne delujejo v interesu državljanov, ampak izključno in samo v interesu licemerske finančne oligarhije, katere temeljno poslanstvo so privatizacija vsega in uničevanje držav, latentna posledica delovanja, povečevanje socialnih razlik med ljudmi.

Poglejmo grški primer. Med leti 1995 in 2008 je bil nacionalni dolg Grčije stabilen, čeprav je bil relativno visok in je znašal med 100 in 110 odstotki BDP-ja. Pravi problemi so se v tej državi začeli z enormnim zadolževanjem po pogojih, ki so ustvarili situacijo, v kateri se Grčija praktično nikoli ne bo izvleka iz začaranega kroga zadolženosti. Nacionalni dolg Grčije danes znaša okrog 320 milijard evrov, kar je nekaj več kot 190 odstotkov BDP-ja te države. Letne obresti znašajo 17,5 milijarde evrov, kar pomeni, da krediti, ki jih država najema za odplačevanje dolga, ne pokrivajo niti obresti, kaj šele glavnico dolga, ki iz leta v leto samo še narašča.

Najbolj zanimivo je dejstvo, da se je v evropski javnosti sprejelo splošno stališče, da so Grki sami krivi za nastalo situacijo. Odgovornost je eden od osrednjih značilnosti neoliberalnega diskurza: Grki so bili leni in so delali malo, dobivali so prevelike plače in pokojnine, tudi 13. in 14. plačo, predčasno so se upokojevali itd., sedaj pa ne morejo vrniti dolga velikodušnim mednarodnim podeljevalcem kreditov, ki so leta in leta skrbeli za lagodno življenje grškega človeka. Vse to je seveda absurdna in licemerska laž! Od samega začetka gre za do potankosti razdelan koncept uničenja Grčije kot države in priprave terena za implementacijo strukturnih reform (beri za privatizacijo in razprodajo strateških dobrin te države). To je bil edini cilj mednarodnih finančnih centrov moči.

Resnica je prišla na dan leta 2014, ko je novinarska agencija Bloomberg želela objaviti novico o lažnih podatkih v lasti Evropske centralne banke (ECB) iz leta 2001, ki so bili podlaga za ropanje in uničenje Grčije. Lažne podatke o stanju v državi so ECB-ju posredovali takratna grška vlada in ameriška investicijska banka Goldman Sachs. Ker so na ECB-ju bili proti temu, da Bloomberg karkoli javno objavi, je stvar končala na sodišču Evropske unije v Luksemburgu (še ena institucija EU!), ki je seveda odločilo v prid ECB-ja (razsodba T590/10). Na ta način evropska javnost ni uspela izvedeti, da sta za grško krizo odgovorni dve vladni stranki v tej državi, ki so v navezi z ECB-jem, grško in nemško finančno elito (najverjetneje tudi z blagoslovom nemških oblasti) ter z nenadomestljivim Goldman Sachsom, skupaj lagali o zadolževanju te države, katere državljani so se zadolževali, da o tem nič niso vedeli.