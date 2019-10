O usodi učitelja zgodovine bo odločal dopis šolskega inšpektorja

Se bo drama na prevaljski osnovni šoli le končala? Trinajstletni Anej je po tednu dni prišel k pouku, dan so začeli z razredno uro. Kaj natančno so se pogovarjali, ni znano, nam je pa Anej povedal, da se mu je učitelj opravičil in da je opravičilo sprejel. Ali je to vse, kar se bo z učiteljem zgodilo, še ni znano. Ukrepi, če še kakšni, sledijo prihodnji teden, po dopisu šolskega inšpektorja.

