'O uvajanju obveznega služenja vojaškega roka je preuranjeno govoriti'

Spremembe na področju zaposlovanja, ki so jih začeli uvajati po njegovem prihodu na ministrstvo junija 2022, že dajejo rezultate, je še povedal. Med drugim so po njegovih besedah čas od oddaje vloge za zaposlitev do same zaposlitve skrajšali s približno štirih mesecev na okoli tri tedne.

Poudaril je, da ne gre še za trend, saj bo mogoče o tem govoriti šele čez več let. "To ni lahko delo. Tako da tukaj brez kakšnih zadržkov povem, da bomo videli v bodoče, kako bo šlo naprej. Zaenkrat kaže dobro, upam, da bo tako tudi ostalo," je sklenil Šarec.

"Slovenija mora biti pripravljena na zaščito svojega prebivalstva"

"Slovenija mora opraviti svojo nalogo biti pripravljena na zaščito svojega prebivalstva in svojega ozemlja, kar tudi delamo," je po zasedanju obrambnih ministrov Nata povedal Šarec.

Zato nadaljujejo modernizacijo Slovenske vojske in pridobivanje kadrov s spremenjenim pristopom, je dejal. Tretja komponenta, ki je po ministrovih besedah prav tako izjemno pomembna in brez katere tudi prvi dve nimata nobenega učinka, pa je, kako Slovensko vojsko integrirati v slovensko družbo, da bo ta vojsko prepoznala kot enega od stebrov nacionalne varnosti in obrambe.