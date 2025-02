O varovanju državnih tožilcev in sodnikov tudi medresorska delovna skupina

V začetku tedna je znova odmevalo vprašanje varovanja ogroženih državnih tožilcev in sodnikov. Center za varovanje in zaščito (CVZ) je namreč okrožni državni tožilki Mateji Gončin in ostalim tožilcem v zadevi Kavaški klan ponovno ukinil fizično varovanje. Gončin meni, da gre za povračilni ukrep vodstva policije, ker je v petek podala kazensko ovadbo zoper nekdanjega direktorja policije Senada Jušića in nekdanje vodstvo CVZ zaradi nepravilnosti pri njenem varovanju. Policija sicer zagotavlja, da še naprej varuje ogrožene državne tožilce in sodnike.

Z varovanjem ogroženih državnih tožilcev in sodnikov oz. urejanjem tega pa se, kot kaže, zdaj ukvarja tudi medresorska delovna skupina. To so namreč danes navedli tako na vrhovnem sodišču ob otvoritvi novega sodnega leta kot tudi ministrica za pravosodje Andreja Katič.

Generalna sekretarka vrhovnega sodišča Helena Miklavčič je na današnji novinarski konferenci povedala, da bo posebna medresorska delovna skupina iskala tudi možnosti za povečanje varnosti vseh pravosodnih funkcionarjev. Predvidene so določene spremembe uredbe o varovanju, zbirajo tudi predloge za spremembo zakonodaje in druge ukrepe, je dejala.

Enako je potrdila tudi ministrica Katičeva. Po njenih besedah se je na zadnjem sestanku na ministrstvu za notranje zadeve, na katerem so ob predstavnikih obeh ministrstev sodelovali še predstavniki sodstva in Policije, notranje ministrstvo tudi zavezalo, da čim prej pripravi spremembe uredbe o varovanju. "Upam, da nas bodo, preden bodo to izdali, tudi povabili, da pogledamo, morebiti podamo še kakršnekoli pripombe," je dodala.