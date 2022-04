O vojni in drugih demonih

Kljub temu da danes velika večina ljudi še vedno meni, da lahko zlo povzročijo zgolj nekakšne pošasti in demoni, ne pa ljudje, nam Hannah Arendt na primeru Eichmanna pokaže, da zla ne povzročajo t. i. pošasti, temveč povsem navadni posamezniki, ki brez kritičnega premisleka in kančka samorefleksije sprejemajo družbena določila ter izpolnjujejo ukaze in ukrepe, ki jih določajo oblasti oz. nadrejeni. Človek hitro podleže (izrednim) razmeram svojega časa, ki se kažejo kot naravna danost, in si ne zmore več predstavljati, "kaj bi se zgodilo, če bi bilo nekaj drugače, kot je", s tem pa nevede postane nepogrešljiv člen tistega, kar ima sicer za problematično. In tako kot smo bili priča zlu holokavsta, smo danes znova priča zlu, ki je posledica vsakdanje nepremišljenosti in "nezmožnosti" ljudi, da bi prevzeli odgovornost za svoja vsakodnevna dejanja. Hannah Arendt je ta fenomen poimenovala banalnost zla in zastavlja se nam vprašanje, ki je zopet aktualno: Nas torej zgodovina res vedno znova uči, da se ljudje, narodi in vlade iz zgodovine nikoli niso ničesar naučili in da nikoli niso niti upoštevali, kaj šele delovali na podlagi sklepov, izpeljanih iz zgodovinskih lekcij, o čemer je govoril že Hegel?

Pri iskanju odgovora na to vprašanje naletimo na nekaj imanentno človeškega – človek je namreč zôon politikón, politična žival, ki je v nasprotju z drugimi živalmi obdarjena z lógosom. Lógos pomeni besedo, izjavo, pa tudi razum in sposobnost razmišljanja, in če človeku odvzamemo sposobnost razmišljanja, ta postane čredna žival ali, še huje, homo homini lupus, volk, ki ne ogroža zgolj samega sebe, temveč tudi vse ostale pripadnike družbe. Vprašanje, ki si ga človeštvo vedno znova postavlja, moramo torej formulirati drugače; zgodovina nas resda uči, da se človek iz zgodovine ničesar ne nauči in da se zgodovina ponavlja, ugotoviti pa moramo, zakaj in kdaj se (lahko) zgodi ta ponovitev. Hannah Arendt pravi, da se zlo kot "ponovitev zgodovine" zgodi v trenutku, ko se posameznik ali celotna družba odpove mišljenju, in ni naključje, da tudi obstoječa neoliberalna kapitalistična ideologija svojo realnost neutrudno gradi na odsotnosti mišljenja, s tem ko ves čas izjavlja: "Manj je treba misliti." Mišljenje je namreč najnevarnejša oblika delovanja, celo "nevarnejša od atomske bombe".

Misliti manj in na način, ki ga predpisuje vladajoča ideologija, pa ustvarja nekakšno novo mišljenje, novorek, ki ga Orwell v knjigi 1984 uporabi kot prikaz novega načina razmišljanja z nalogo, da uniči vse druge oblike mišljenja. Mišljenje tako izgubi svojo substanco oz. naboj in postane mehansko, naučeno, in ne gibko ter poglobljeno. Zlo pa se lahko v družbi udomači v trenutku, ko na oder stopi ena in edina resnica, ki se kaže kot posledica pravilnega načina mišljenja, medtem ko je vse drugo označeno za škodljivo in mora biti zatrto, prepovedano in onemogočeno. Obstoječa družbena ureditev tako ne potrebuje mislečih ljudi, temveč odtujene posameznike, ki prav tako kot Eichmann zgolj opravljajo svoje delo, sledijo določeni ideji in se ne sprašujejo o ustreznosti ali neustreznosti svojega delovanja, ki pa ima vedno politične posledice.

Hannah Arendt pravi, da je kritično mišljenje – mišljenje, ki pomeni prekinitev samoumevnosti, ki se kažejo kot naravna danost – nujen pogoj za osvoboditev razsodne moči, ki človeka vodi k razsojanju o silah preteklosti in prihodnosti. A kot pravi de Tocqueville, v trenutku, ko preteklost ne razsvetljuje več prihodnosti, človek izgubi svojo vez s preteklostjo in "človeški duh prične korakati skozi temo".