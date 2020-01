O žitih ...

Žitni kosmiči Lino so prilagojeni otrokovemu okusu in predstavljajo varno izbiro v prehrani otroka. Vsebujejo pomembne sestavine, potrebne za rast in razvoj otrok. Zaradi različnih in blagih okusov ter gladke teksture so kašice okusna začetna hrana za otroke, enostavne za požiranje in uvajanje v samostojno prehranjevanje na žlico. Ker se kosmiči zelo dobro topni, omogočajo lahko prebavljivost in dobro absorpcijo hranil. Obogateni so z vitamini in minerali, potrebnimi za pravilno rast in razvoj. Kakovost zagotavljajo skrbno izbrane in nadzorovane lastnosti uporabljenih sestavin in ne vsebujejo konzervansov, umetnih barvil in drugih aditivov.

Lino Ovselino s slivami je okusna ovsena kaša, namenjena otrokom od šestega meseca naprej, ko začnejo radovedno raziskovati nove okuse in svet okrog sebe. Kašica z nežnim okusom slive in dodanim mlekom, obogatena z 9 vitamini in kalcijem, je energijsko in prehransko popolno uravnotežen obrok, ki spodbuja prebavo vašega otroka.