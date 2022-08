O zmagovalcu volitev vse pogosteje odločajo sodišča

Avstrija, Švica, Islandija, Kenija, Malavi in Slovenija so le nekatere od držav, v katerih so sodišča razveljavila volitve ali referendume. Zakaj je to dobro, pojasnjuje Jurij Toplak v knjigi, ki ponuja prvo globalno analizo volilnih sporov.

Knjiga Priročnik volilnega prava se ponaša s 27 avtorji s šestih celin, vključno s profesorico Pippo Norris z univerze Harvard, raziskovalci z Univerze v Oxfordu in vodilnim avstralskim strokovnjakom za volilno pravo Graemom Orrom. Med uredniki pa sta Slovenec Jurij Toplak z Alma Mater Europaea, eden vodilnih evropskih strokovnjakov na področju volilnega prava, in David Schultz z univerze Hamline, avtor številnih enciklopedij in knjig o Vrhovnem sodišču Združenih držav.

icon-expand Jurij Toplak

Odkar je leta 2000 o predsedniških volitvah v ZDA med Georgeem Bushem in Alom Gorom odločilo Vrhovno sodišče, se je reševanje volilnih sporov po vsem svetu preselilo s političnega prizorišča v sodno dvorano. Avstrija, Švica, Islandija, Kenija, Malavi in Slovenija so le nekatere od držav, v katerih so sodišča razveljavila volitve in referendume. "Nesoglasja se vse pogosteje selijo na sodišča in to je bolje kot reševanje s političnimi metodami, protesti ali nasiljem," pojasnjuje Toplak, ki je spisal pritožbe, po katerih je Vrhovno sodišče razveljavilo referendum o drugem tiru, vrnilo na glasovnico zavrnjeno kandidatko in odpravilo kazen za spletne komentarje v času volilnega molka. Po pobudi, ki jo je spisal, je leta 2014 Ustavno sodišče odločilo, da morajo biti vsa volišča dostopna za invalidske vozičke. "Sodišča lahko uporabijo sodno moč proti volilnim zlorabam tako, da razveljavijo napačne volitve in branijo integriteto volilnega procesa," je v knjigi zapisal Ugo Ezeh, doktorski raziskovalec na Univerzi v Oxfordu.

icon-expand Priročnik volilnega prava FOTO: Špela Pokeržnik

Slovenija po integriteti volitev višje od Združenih držav Amerike Profesorica s Harvarda Pippa Norris je v knjigi razvrstila države glede na integriteto njihovih volitev v preteklih letih. Danska, Finska, Norveška, Islandija, Nemčija in Švedska so se uvrstile najvišje. V skupini držav Srednje in Vzhodne Evrope sta najvišje Estonija in Litva, Slovenija je tretja. Uvrščena je višje od Združenih držav, Velike Britanije in Belgije. "Ta obsežna analiza volilnih sistemov po vsem svetu je obvezno branje za vse, ki želijo izboljšati zakone svoje države," je o knjigi zapisal Jerry Goldfeder, odvetnik na Manhattnu, ki je skozi desetletja uspešno zastopal številne kandidate. Bodo volitve v Keniji naslednje, o katerih bo odločilo sodišče? 9. avgusta so v Keniji potekale predsedniške in parlamentarne volitve. Kandidat William Ruto je po uradnih podatkih prejel 50,5 odstotka glasov, Raila Odinga pa 48,8 odstotka. Volilna komisija o izidu ni bila soglasna, ob razglasitvi izidov je v volilnem centru izbruhnil pretep in tabor Odinge je napovedal izpodbijanje volitev na sodišču. Zadnje predsedniške volitve leta 2017 je Vrhovno sodišče zaradi nepravilnosti razveljavilo in volivci so glasovanje ponovili.